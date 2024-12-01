وفاة أكثر من سبعة أشخاص في غزة بسبب البرد

نزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلةوفاة أكثر من سبعة أشخاص في غزة بسبب البردTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلة2024/12/31٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ تواجه الأسر النازحة في غزة ظروف الشتاء القاسية مع تسرب مياه الأمطار إلى الملاجئ المؤقتة. وقد توفي ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين نازحين بسبب البرد، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حماس في غزة. إنه الشتاء الثاني من الحرب في قطاع غزة. https://p.dw.com/p/4oiBmإعلان