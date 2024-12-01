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نزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلة

وفاة أكثر من سبعة أشخاص في غزة بسبب البرد

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

تواجه الأسر النازحة في غزة ظروف الشتاء القاسية مع تسرب مياه الأمطار إلى الملاجئ المؤقتة. وقد توفي ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين نازحين بسبب البرد، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حماس في غزة. إنه الشتاء الثاني من الحرب في قطاع غزة.

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