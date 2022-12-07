 ظروف شتاء قاسية قرب مدينة باخموت الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 11.12.2022

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DW الأخبار

ظروف شتاء قاسية قرب مدينة باخموت الأوكرانية

قتال عنيف متواصل في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا وسط أنباء عن خسائر فادحة على الجانبين. بعض أعنف المعارك تدور قرب مدينة باخموت التي تعرضت لأضرار جسيمة، حيث يواجه الناس الذين لا يزالوا يعيشون هناك ظروف شتاء قاسية.

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