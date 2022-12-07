ظروف شتاء قاسية قرب مدينة باخموت الأوكرانية

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قتال عنيف متواصل في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا وسط أنباء عن خسائر فادحة على الجانبين. بعض أعنف المعارك تدور قرب مدينة باخموت التي تعرضت لأضرار جسيمة، حيث يواجه الناس الذين لا يزالوا يعيشون هناك ظروف شتاء قاسية.
إلى متى ستستمر حرب أوكرانيا؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أنها قد تتواصل لفترة طويلة. تصريحات بوتين النادرة عن أمد الحرب، تأتي بعد تقهقر روسيا من مواقع مهمة في أوكرانيا. فهل ندم بوتين على شن هذه الحرب؟
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
بناء على دعوة ألمانية عقد وزراء العدل في مجموعة السبع "أول اجتماع من نوعه" في برلين من أجل "التعاون بشكل أوثق في مكافحة جرائم الحرب". فيما طالب وزير العدل الأوكراني بأن تدفع روسيا ثمن أضرار الحرب، وقدرها 150 مليار دولار.
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