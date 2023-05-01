 ظروف الاحتجاز تفاقم من مشاكل الصحة العقلية للمهاجرين | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.05.2023

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ثقافة ومجتمع

ظروف الاحتجاز تفاقم من مشاكل الصحة العقلية للمهاجرين

يبدو أن ظروف الاحتجاز التي يواجهها المهاجرون تفاقم من مشاكلهم النفسية، ففي لندن أشارت تقارير صحفية إلى منع مركز احتجاز المهاجرين من الانتحار باستخدام القوة الجسدية، وهو ما يوضح النقص في القدرة في التعامل مع هذه الحالات.

محتجزون في مركز بروك هاوس يشيرون بأيديهم إلى متظاهرين رافضين سياسة الترحيل إلى رواندا

محتجزون في مركز بروك هاوس يشيرون بأيديهم إلى متظاهرين رافضين سياسة الترحيل إلى رواندا

كشف تقرير صادر عن صحيفة الغارديان عن المعاناة النفسية التي يعاني منها اللاجئون وطالبو اللجوء في مركز احتجاز بروك هاوس في المملكة المتحدة، وبحسب التقرير المنشور في الصحيفة البريطانية فقد استخدم الموظفون في مركز الهجرة التابع لـبروك هاوس Brook House القوة الجسدية لمنع محاولات الانتحار وإيذاء النفس، وهو ما يوضح أيضا أن العاملين هناك غير مؤهلين لتلبية احتياجات المحتجزين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية

وأظهرت القصة الإخبارية التي نُشرت الأسبوع الماضي أن المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل في مركز ترحيل المهاجرين Brook House الواقع بالقرب من مطار غاتويك جنوب لندن قاموا بمحاولات للانتحار أو إلحاق الأذى بأنفسهم، وأظهرت الوثائق التي تم تأمينها من خلال قوانين حرية المعلومات أنه في 18 مناسبة على الأقل، استخدم  موظفو بروك هاوس  القوة الجسدية العام الماضي لمنع محاولات الانتحار وإيذاء النفس.

وكان ما لا يقل عن 19 شخصًا محتجزين في المنشأة وقيل للكثير من المحتجزين في المنشأة إنهم سيرحلون إلى رواندا. وبحسب الوثائق، حاول أحد طالبي اللجوء الانتحار بعد أن شعر بضيق واضح في اجتماع مع مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشة وضعه كمهاجر وبدأ بضرب رأسه بالحائط.

قانون الهجرة غير الشرعية"

في مارس/آذار الماضي، قدم البرلمان البريطاني "مشروع قانون الهجرة غير الشرعية" المعروف أيضا باسم "أوقفوا القوارب" في إشارة إلى المهاجرين الذين يحاولون المرور إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة. ووفقا للقانون سيتم احتجاز المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة وترحيلهم وسيتم منعهم من العودة مدى الحياة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك حد أقصى لعدد اللاجئين  الذين ستستقبلهم المملكة المتحدة من خلال طرق آمنة وقانونية وحددت المملكة المتحدة رواندا كدولة ثالثة "آمنة" للترحيل. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قد زارت رواندا  الشهر الماضي من أجل دعم خطط الحكومة البريطانية بهذا الصدد.

جانب من مركز الاحتجاز الاداري بلندن

جانب من مركز الاحتجاز الاداري بلندن

ظروف أشبه بالاعتقال

وقد وصف تقرير بريطاني رسمي نشر في أكتوبر/تشرين الأول أن مركز بروك هاوس، وهو مركز احتجاز يديره القطاع الخاص، بأنه بيئة مزدحمة تشبه السجن مع تهوية غير كافية. وقال التقرير أيضا إن العديد من المعتقلين تعرضوا "لفترات احتجاز طويلة للغاية". وسجلت أطول فترة احتجاز وهي 16 شهرا.

وهناك إجراءات راسخة معمول بها في مراكز ترحيل المهاجرين ومرافق الاحتجاز قصيرة الأجل لتقليل حالات إيذاء النفس.

ومع ذلك، كما هو مبين في التقرير "من الواضح أن هناك إخفاقات واسعة النطاق ونقص في الضمانات للحفاظ على المحتجزين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ورعايتهم".

وردا على تقرير صحيفة الغارديان، قال ميك بيمبليت، الأمين العام المساعد في جمعية ضباط السجون ، لوكالة الأنباء: "يعمل أعضاؤنا في مركز بروك هاوس في واحدة من أكثر أماكن العمل تحديا في المملكة المتحدة. إنهم يتعاملون باستمرار مع الأفراد العنيفين والعدوانيين والعاطفيين ويفعلون ذلك باحتراف كبير. وفي حين أن عدد  حوادث استخدام القوة  مثير للقلق، بيد أنه تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يشير في هذه الأرقام إلى أن القوة كانت غير معقولة أو غير مبررة أو غير متناسبة". بحسب بيمبليت.

الأعداد أعلى بين المهاجرين

وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية (WHO) عام 2021، فإن الاضطرابات النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) تميل إلى أن تكون أعلى بين المهاجرين مقارنةً بعامة السكان.

وتتداخل عوامل الإجهاد مثل الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والاضطهاد والعنصرية التي حدثت قبل الهجرة  وأثناءها وبعدها ولها تأثير تراكمي على الرفاهية العقلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية الموجودة بالفعل.

مهاجرون يصلون الشواطئ البريطانية

مهاجرون يصلون الشواطئ البريطانية

كما أشارت  منظمة الصحة العالمية  إلى أن الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار ومشاكل تعاطي المخدرات.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتجنب سياسات الهجرة التي تزيد من القلق النفسي مثل فصل الأطفال عن العائلات. يمكن أن يؤدي الوصول إلى فرص العمل والتعليم بالإضافة إلى رعاية ودعم الصحة العقلية إلى تسهيل الاندماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين والمساعدة في تخفيف عوامل الإجهاد التي تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والرفاهية.

وخلصت دراسة منظمة الصحة العالمية إلى "أن المهاجرين واللاجئين يساهمون بشكل إيجابي في المجتمع، لكنهم لا يستطيعون تحقيق نجاحاتهم ما لم يكونوا في صحة بدنية وعقلية جيدة".

مستويات مقلقة لمرضى الصحة النفسية

في السياق ذاته ومن داخل مخيم كارا تيبي للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، قالت فاسيا داناسكو، مديرة أنشطة الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود في ليسبوس، إن المنظمة الصحية رصدت مستويات مقلقة في مجال الصحة النفسية بين المهاجرين في المخيم. وتضيف لموقع مهاجر نيوز:"رحلتهم إلى الجزيرة مؤلمة للغاية بالفعل، وعندما يصلون إلى هنا، هناك دائما خوف من الترحيل. نحن نتحدث عن العديد من أحداث الحياة الدرامية التي تتداخل وتؤثر على الصحة العقلية للفرد".

وأشارت داناسكو إلى انتشار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والميول الانتحارية، وإيذاء النفس، ومرض الذهان بين المهاجرين الذين يصلون إلى  ليسبوس.

وبحسب  مديرة الأنشطة النفسية  فإن الجو العام في المخيم غير مساعد وتوضح: "كل يوم هو صراع للمقيمين في المخيم لتلبية الاحتياجات اليومية من الغذاء، والوصول إلى مرافق المراحيض النظيفة، والسلامة. طوابير الحصول على الطعام طويلة. في بعض الأحيان نتلقى شكاوى من انتشار الفئران وبق الفراش والقراد. في بعض الأحيان تندلع الحرائق. لا توجد خصوصية ولكنك دائما ما تكون مراقبا من قبل الشرطة".

في الآونة الأخيرة، غيرت الحكومة اليونانية اسم المخيم من مركز تحديد الاستقبال إلى مركز الوصول المغلق. وقالت داناسكو: "أخبرنا الناس هنا أن الحياة هنا تشبه الاحتجاز، حتى لو لم نسميها كذلك".

مهاجر نيوز 2023

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


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