 ظاهرة هاري كين .. لماذا لا يتوقف عن التسجيل؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.11.2023

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رياضة

ظاهرة هاري كين .. لماذا لا يتوقف عن التسجيل؟

منذ انتقاله إلى الدوري الألماني لا يتوقف قائد المنتخب الإنكليزي عن التهديف. حصيلة كبيرة رغم أن الدوري لم يبلغ نهاية مرحلة الذهاب بعد. ولماذا يثير تألق كين سخط نجوم كبار في مانشستر يونايتد؟

Torschütze Harry Kane von FC Bayern München

هاري كين يسجل ويسجل في الدوري الألماني منذ انتقاله للعب مع بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم من نادي توتنهام الإنكليزي. كابتن المنتخب الإنكليزي وماكينة أهدافه سجل حتى الآن 17 هدفا في 11 مباراة في الدوري الألماني.

وتفوق كين بفارق هدف واحد عن صدارة قائمة الهدافين في الموسم الماضي  من البوندسليغا، بعد مضي 11 مرحلة فقط من عمر الموسم الحالي. نيكلاس فولكروغ لاعب بريمن السابق وكذلك كريستوف نكونكو لاعب لايبتزيغ السابق سجلا 16 هدفا الموسم الماضي حتى نهاية الموسم الماضي. ويتوقع المراقبون الرياضيون أن يحطم كين الرقم القياسي باسم روبرت ليفاندوفسكي 41 هدفا .

بيد أن هناك منافس آخر لكين في الدوري، سيرهو غيراسي، اللاعب الدوري الغيني المولود في فرنسا، هداف شتوتغارت في حصيلته بعد 11 مباراة 15 هدفا. المراقبون يرون أنه إذا استمر اللاعبين بهذا الأداء، فإن غيراسي قد يصل في النهاية إلى ستة وأربعين هدفًا، بينما قد يصل كين إلى اثنين وخمسين هدفًا. ويعتقد الجميع في بايرن أن كين يستطيع تحطيم الرقم القياسي.

في لقاء  بايرن  ضد هايدينهايم والذي انتهى بالفوز 4-2، سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا للمرة الخامسة هذا الموسم هدفين أو أكثر في مباراة واحدة! وهي نسبة مذهلة بالنسبة لكثير من خبراء الرياضة.

هاري كين

شف لتوخيل عن أكبر رغبة لديه: أن يعود إلى ويمبلي مع بايرن في الأول من حزيران/ يونيو 2024، للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام على ملعب ويمبلي.

السر وراء تسجيل الأهداف؟

كين مهاجم رقم 9 ، لاعب ينهي الكرة في مرمى الخصم ويقف دائما في المكان الصحيح في انتظار تمريرة من الأجنحة من قبل كينغسلي كومان أو سانيه أو زملاء آخرين، أو بتمريرات عرضية من قلب الوسط خصوصا من يوشوا كيميش وأحيانا من جمال موزيالا أو غورتسكا. لكن ما يميزه أيضا أنه مهاجم بإمكانه للعب دور لاعب رقم 10 كصانع ألعاب، وهو ما فعله كثيرا بصناعة فرص لزملائه أو حتى أحيانا بدئه هو بالهجمة وصناعتها ثم تمرير الكرة إلى زميل له لتختتم الهجمة بهدف من صناعته. بل يلعب أحيانا دور المدافع حين يكون الضغط عاليا على فريقه من قبل الفريق الخصم.

كين جاء من البريمرليغ وهو دوري معروف عنه اللعب بضغط عال والكرات السريعة والهجمات المرتدة والكرة في أي مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز لا تتوقف عن الدحرجة حتى صافرة نهاية المباراة. بينما يبدو الدوري الألماني بالنسبة لكين الطامح لحصد لقب محلي و أوروبي ممكنا مع الفريق البافاري المهيمن على الدوري عدا هذا الموسم بسبب ظهور ليفركوزن القوي وتصدره الدوري الألماني والمنافسة الشرسة مع بايرن.

صحيفة "بيلد" الألمانية كتبت أن  هاري كين يستغرق حوالي 30 دقيقة من ويمبلي للوصول إلى منزله في لندن. التقى هناك في بداية حزيران/ يونيو بمدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل   والمدير الرياضي حينها حسن صالحميدزيتش لتقديم تأكيد على انتقاله. في ذلك الوقت، كشف لتوخيل عن أكبر رغبة لديه: أن يعود إلى ويمبلي مع بايرن في الأول من حزيران/ يونيو 2024، للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام على ملعب ويمبلي.

كين جاء من البريمرليغ وهو دوري معروف عنه اللعب بضغط عال والكرات السريعة والهجمات المرتدة والكرة في أي مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز لا تتوقف عن الدحرجة حتى صافرة نهاية المباراة.

كين جاء من البريمرليغ وهو دوري معروف عنه اللعب بضغط عال والكرات السريعة والهجمات المرتدة والكرة في أي مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز لا تتوقف عن الدحرجة حتى صافرة نهاية المباراة.

حسرة مانشستر يونايتيد

كين كان في مقدمة قائمة رغبات مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، في فترة الانتقالات. ومع ذلك، لم يظل قائد المنتخب الإنكليزي في بلاده، بل انتقل بدلاً من ذلك من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ. قيمة الانتقال: حوالي 100 مليون يورو.

ريو فيرديناند لاعب مانشستر السابق والمنتخب الإنكليزي يتساءل بحسرة ويقول "لماذا؟ لماذا لم نذهب ونجلبه؟" وفقًا لتقرير "ذا أثليتيك"، كان لدى المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، جون مورتو، وآخرين، الإحساس بأنهم لا يقفون في وضع جيد بعد مفاوضات مع توتنهام. كان النادي قد انسحب مبكرًا من المفاوضات.

كثير من المتابعين يرون أن كين سيحطم الرقم القياسي باسم  ليفاندوفسكي، ففي 22 مايو/ حزيران 2021 الساعة الخامسة واثنين وعشرين دقيقة مساء، في الدقيقة 90 من وقت المباراة أمام أوغسبورغ سجل البولندي هدفه 41 محطما رقم الأسطورة الألمانية المدفع جيرد مولر 40 هدفا.

لغة الأرقام تشير إلى أنها مسألة وقت حتى يضع كين بصمته في الدوري الألماني محطما الرقم القياسي.

عباس الخشالي

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

  • Jubelsprung Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

  • Lucas Hernandez von Bayern München im Trainingsanzug

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

  • Jadon Sancho jubelt mit geballter Faust im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

  • Torjubel Josko Gvardiol nach seinem Tor für RB Leipzig gegen Manchester CIty

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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