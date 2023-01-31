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ظاهرة قطع الأشجار المعمرة تتفاقم في لبنان مع اشتداد الأزمة الاقتصادية.

ظاهرة قطع الأشجار المعمرة تتفاقم في لبنان مع اشتداد الأزمة الاقتصادية. ويخبرنا أحد أفراد شرطة بلدية عيناتا الأرز أن أكثر من مئة وخمسين شجرة قد قطعت ويعود عمرها إلى مئات السنين