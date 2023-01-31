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ظاهرة قطع الأشجار المعمرة تتفاقم في لبنان مع اشتداد الأزمة الاقتصادية. ويخبرنا أحد أفراد شرطة بلدية عيناتا الأرز أن أكثر من مئة وخمسين شجرة قد قطعت ويعود عمرها إلى مئات السنين
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النازحين السوريين في لبنان وعودتهم طواعية لبلدهم. في حين أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استمرار دعم لبنان ونظامه الصحي.
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