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ظاهرة فريدة في عالم النباتات – اكتشاف فصيلة "تتحدى الموت"

٦ فبراير ٢٠٢٤

رصد علماء، لأول مرة، لدى نوع من النبات عملية إعادة تدوير فريدة لأجزاء نباتية ميتة في فصيلة من السرخس. فعندما تموت أوراق شجرة السرخس في بنما فإنها لا تذبل فقط، بل تتحول بدلاً من ذلك إلى جذور حيوية تؤدي وظيفة جديدة.

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صورة من الأرشيف لفصيلة من نبات السرخس في غابة أتيوا في غانا.
بحسب الدراسة تقوم بعض نباتات السرخس بتوجيه فروعها وأوراقها إلى التربة لامتصاص المغذيات، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها أنسجة ميتة إلى الحياة وتقوم بأداء وظيفة جديدة لتغذية النبتة الأصلية.صورة من: Imago/Nature Picture Library

اكتشف فريق من علماء النبات في الولايات المتحدة فصيلة فريدة من نوعها من نبات السرخس تعيش في بنما، يمكنها تحويل أوراقها الميتة إلى جذور لتغذية النبات.

ويطلق على هذه الفصيلة من نبات السرخس اسم "Cyathea rojasiana"، وهي تقوم بتحويل "الأوراق الميتة" إلى جذور جديدة للنبات عن طريق تغيير اتجاه تدفق المياه داخل الورقة، بحيث تستطيع امتصاص المغذيات من التربة وتحويلها إلى النبات الاصلي مرة أخرى.

ويوضح الباحث جيمس دالينغ استاذ علم النبات بجامعة إلينوي الأمريكية أن هذه الظاهرة الفريدة تحدث عندما تذبل أوراق نبات السرخس وتتدلى إلى الأرض، حيث تلاحظ أن الأوراق الذابلة لهذه النبتة تتشبث بالتربة من خلال مجموعة من الجذور الفرعية الرفيعة، وأثبتت الاختبارات المعملية أن هذه الأوراق تمتص النتروجين من التربة.

وأشار دالينغ، في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية إلى أنه بعد أن تتحول الأوراق الذابلة إلى جذور، فإنها تبدو مثل نباتات متحللة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل علماء النباتات لا يلتفتون إلى هذه النبتة من قبل. وأكد أنه "اكتشاف جديد بشأن تغيير وظيفة الانسجة النباتية، وهو اختلاف كبير عما تقوم به نباتات السرخس الأخرى، على حد علمنا".

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Ecology"، تقوم بعض نباتات السرخس بتوجيه فروعها وأوراقها إلى التربة لامتصاص المغذيات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها أنسجة ميتة إلى الحياة وتقوم بأداء وظيفة جديدة لتغذية النبتة الاصلية.

ص.ش/ح.ز (د ب ا)

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