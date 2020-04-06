 ظاهرة غريبة.. وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.04.2020

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أخبار

ظاهرة غريبة.. وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بسبب كورونا

يؤدي وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأميركيين السود بشكل غير متكافىء، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة.

مسعفون في ولاية فلوريدا

مسعفون بميامي في ولاية فلوريدا. يتحدث مسؤولون عن وجود ظاهرة وهي أن عدد الأمريكيين السود المتوفين بفيروس كورونا كبير مقارنة مع نسبتهم بين السكان.

تجاوزت وفيات فيروس كورونا 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم 
الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020). وأشارت إحصائيات الجامعة المرموقة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة 
بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى نحو 4ر1 مليون حالة. وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ 17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألف و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من عشرة الآف حالة.

تفسير ظاهرة غريبة في أمريكا!
وفي عدة مناطق في الولايات المتحدة، يؤدي وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأميركيين السود بشكل غير متكافىء بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر احصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة.
ففي ولاية إيلينوي يمثل السود 14% من السكان لكنهم يمثلون 42% من الوفيات. وفي شيكاغو كان 72% من إجمالي الوفيات من السود فيما يشكلون أقل من ثلث السكان. وفي لويزيانا حيث تقع نيو أورلينز 33% من السكان سود لكن 70% من وفيات كوفيد19 كانت من هذه الفئة.

وقال كبير الاطباء في الولايات المتحدة، جيروم آدامز، وهو أسود أيضا: "نعلم أن السود أكثر عرضة لأمراض السكري وأمراض القلب والرئتين". وهذه الأمراض تزيد مخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 وقد أثبتت ذلك التجارب الصينية والأوروبية. 
وليس هناك بعد دراسات دقيقة تشمل كل الولايات المتحدة، لكن تبين أن الأحياء الفقيرة حيث يقيم السود لديها عدد أقل من الأطباء ومستشفيات ذات خدمات أقل جودة، كما أن التغطية الصحية للوظائف الخدمية أقل من غيرها من الوظائف ذات الأجور الأفضل. وهي ظاهرة موثقة تاريخيا، حيث يتم وصف فحوصات وأدوية للسود أقل من البيض.

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نيويورك.. بؤرة الوباء في أمريكا

تراجع بإيطاليا على عكس إسبانيا وفرنسا

وبالنسبة لانتشار الفيروس وضحاياه في بقية العالم، سجلت إيطاليا 604 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 17127 اليوم الثلاثاء، إلا أن البلاد سجلت كذلك أدنى زيادة في الإصابات الجديدة منذ حوالي شهر.
وتم تسجيل حوالي 3039 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أدنى زيادة يومية منذ 13 آذار/مارس. وبحساب النسبة المئوية، تبين أن الزيادة بلغت 2.3 بالمئة، وهي الأدنى منذ بداية الوباء.

أما في إسبانيا، فقد عادت الحصيلة اليومية للوفيات إلى الارتفاع من جديد، بعد أربعة أيام من الانخفاض، فسجلت 743 وفاة، الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لديها إلى 13798 وفاة.

ولوحظ الاتجاه نفسه في فرنسا التي سجلت 597 وفاة إضافية خلال 24 ساعة في مستشفياتها، لترتفع حصيلة الوفيات لديها إلى 10328 وفاة.

إسرائيل تفرض الكمامات
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إلزام جميع الإسرائيليين بوضع كمامات وأقنعة الوجه التى تغطى الفم والأنف في الأماكن العامة، بينما تستعد البلاد للاحتفال بعيد الفصح اليهودي في ظل الإغلاق.

الصين: لا وفيات بالصين

وللمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19 قبل نحو ثلاثة أشهر، لم تسجل الصين الثلاثاء أي وفاة بكورونا المستجد. ورفعت الصين ليل الثلاثاء-الأربعاء الإغلاق عن مدينة ووهان، البؤرة التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد.
ف.ي/ص.ش (د.ب.ا،رويترز، ا.ف.ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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