 ظاهرة غريبة - دوامة دائرية قطعت سطح الشمس والباحثون في حيرة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ظاهرة غريبة - دوامة دائرية قطعت سطح الشمس والباحثون في حيرة!

تشكلت دوامة دائرية غريبة عند القطب الشمالي للشمس. وقام مرصد الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية برصد هذه الظاهرة التي وصفوها بالغريبة، وامتدت خيوط شمس عملاقة من سطح الشمس الشمالي لتبدو بأنها زوبعة.

ظاهرة الاحتراق في الشمس

يريد العلماء معرفة سبب حدوث هذه الظاهرة ولماذا تمت في المنطقة الشمالية من الشمس فقط،

قطعت خيوط ضخمة من البلازما الشمسية سطح الشمس وتدور حاليا حول قطبها الشمالي مثل دوامة قوية من الرياح، لكن العلماء ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب حدوث ذلك.

مختارات

لا شيء يخيف مثل نهاية كوكب الأرض. وهذا بالفعل ما اكتشفه علماء الفلك في دراسة حديثةً نشرت نتائجها هذا الأسبوع. لأول مرة تم رصد كوكب بعيد يقترب بشكل خطير من نجمه مما قد يسبب وداع الأرض الأخير بعد مليارات السنوات.

كثيراً ما يضع المؤلفون والكتاب سيناريوهات خيالية بشأن كوكب الأرض. لكن بعض هذا الخيال لا يبدو دائماً بعيداً عن الواقع. يشرح فلكيون وفيزيائيون مدى جدية تحقق سيناريو خروج كوكب الأرض من مداره وارتباط ذلك بفيلم للخيال العلمي.

وبحسب باحثة الطقس الفضائي تاميثا سكوف والتي نشرت أقوالها على موقع سبيس المهتم بالظواهر الفلكية: "عايشت الشمس ظاهرة فريدة، بحيث حدثت دوامة داخل الشمس، وانفصلت المواد من البروز الشمالي للتو عن الخيط الرئيسي وهي تدور الآن في دوامة ضخمة في الجهة الشمالية لنجمنا". وقالت الباحثة التي تعمل في مرصد ديناميات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا الذي تابع الدوامة الغريبة، إنها تجهل حقيقة ما يجري، وما هي عواقبه.

وشارك فيزيائيون آخرون في مجال الطاقة الشمسية الظاهرة الغريبة بحماسة، مؤكدين أنها غير عادية، بحسب المجلة العلمية. وقالوا إن البروز الشمسي المذكور، له علاقة بانعكاس المجال المغناطيسي للشمس الذي يحدث مرة واحدة في كل دورة شمسية، لكن ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب ذلك.

ويريد العلماء معرفة سبب حدوث هذه الظاهرة ولماذا تمت في المنطقة الشمالية من الشمس فقط، ولم تمتد لمواقع أخرى.

لاحظ العلماء بانتظام أن الأشعة الشمسية تنفصل بعيدًا عن سياج البلازما الذي يحتضن القطب الشمالي للشمس، لكنهم لم يروا ويعاصروا مثل هذه الزوبعة القطبية حتى الآن.

وقد تسلط المركبة المدارية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مهمتها المستقبلية في بحث هذا الموضوع في السنوات القادمة، ويعتقد العلماء أن فهم هذا الأمر سيستغرق سنوات عديدة.

ع.أ.ج

هل تمثل العواصف الشمسية خطراً على التكنولوجيا على الأرض؟