طيور الفلامنغو أم مطار جديد؟ - الطبيعية المهددة في ألبانيا

هناك مشروع لإنشاء مطار دولي كبير في المنطقة المجاورة لأول محمية وطنية لنهر بري أوروبي موجود في ألبانيا. يتوقع من المطار جذب السّياح إلى البلد وخلق فرص عمل، بحسب ما تقول الحكومة الألبانية. لكن المطار سيُبنى في منطقة طبيعية رطبة وبكر، وهذا ما قد يدمر واحدة من أواخر جنان الطبيعة في أوروبا، بحسب تحذيرات منظمة حماية البيئة الألبانية. إذ يشعر النشطاء بقلق خاص حول مصير العديد من الطيور النادرة التي تعيش وتتكاثر في منطقة بحيرة نارتا. سواء البجع النادر أو طيور الفلامينغو أو الأنواع المهدَّدة بالخطر مثل طيور طيطوي الغياط أو الكروان الصحراوي، ستكون كلها عرضة للمخاطر بسبب هذا المشروع. ورغم أن بحيرة نارتا تتمتّع بوضع الحماية الوطني والدولي، إلا أنّ أعمال البناء جارية بالفعل. بإنشاء المطار في منطقة فيوسا ــــ نارتا المحمية تنتهك ألبانيا قوانينها الخاصة، وتخرق أيضا الاتفاقيات الدولية لحماية التنوّع البيولوجي التي وقّعت عليها بنفسها، كما يقول نشطاء البيئة. لذا رفع بعضها بدعم من منظمات بيئية أجنبية، دعوى قضائية ضد المشروع. فهل سينجح مسعى وقف إنشاء المطار؟ إنه سباق مع الزمن، إذ ينبغي أن تتم أعمال إنشاء المطار بحلول عام 2025.