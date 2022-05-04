 طيران المستقبل.. مطالب بتقليص عدد الرحلات الجوية لأجل البيئة | التغيرات المناخية | DW | 04.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

طيران المستقبل.. مطالب بتقليص عدد الرحلات الجوية لأجل البيئة

لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.

صورة لتصميم طائرة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين وتتسع لـ200 مسافر

صورة لتصميم طائرة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين وتتسع لـ200 مسافر

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع بنسبة الثلثين في أعداد المسافرين سنة 2020 مقارنة مع أرقام العام السابق. بيد أن شركات الطيران والمطارات تعوّل على عودة الحركة بوتيرة شبيهة بتلك المسجلة ما قبل الأزمة الصحية العالمية ليصل عدد المسافرين الجويين في العالم إلى عشرة مليارات في منتصف القرن الحالي مقابل 4,5 مليارات في 2019.

مختارات

ويتمثل التحدي الذي يواجهه القطاع بتحييد أثره المناخي بحلول سنة 2050، تماشيا مع التعهدات التي قطعها ولهذه الغاية، يعوّل قطاع النقل الجوي على محروقات مستدامة وابتكارات أخرى بينها الطائرات العاملة على الهيدروجين وتحسين المراقبة الجوية.

غير أن هذا الرهان دونه محاذير وفق البعض. فقد حذرت منظمة "غرينبيس" البيئية بفرعها الفرنسي من أن "المراهنة بالكامل على خيارات الطيران الصديقة والابتكارات التقنية أمر غير مسؤول"، داعية المسؤولين إلى "الانكباب على المراقبة اللازمة لحركة الملاحة الجوية".

وقد لقيت هذه الدعوة تأييدا من متخصصين في قطاع الطيران اجتمعوا أخيرا مع ناشطين وفعاليات في منطقة تولوز الفرنسية ضمن مجموعة "Pensons l'aeronautique pour demain" ("فلنفكر بقطاع طيران المستقبل").

خفض مستوى الملاحة الجوية

وكتب أعضاء المجموعة في تقرير نُشر في آب/أغسطس 2021 "بما أن قطاع الطيران يجب أن يقلص مستوى انبعاثاته من الكربون بدرجة كبيرة بحلول 2035، ولا توجد أية وسيلة تكنولوجية تتيح التخفيض ضمن النسب المطلوبة، نخلص إلى أن من الضروري خفض مستوى الملاحة الجوية العالمية".

وفي مطلع آذار/مارس، دعت منظمة "ترانسبورت أند إنفايرونمنت" غير الحكومية أيضا إلى الحد من التنقلات، خصوصا رحلات الأعمال، من خلال زيادة الضرائب على القطاع وإدراج الرحلات الجوية إلى خارج القارة الأوروبية ضمن حصص الانبعاثات الأوروبية.

مشاهدة الفيديو 26:00

المستقبل الآن

ويقول رئيس اتحاد "Aero Decarbo" أوليفييه ديل بوكيا إن هذه الانبعاثات للرحلات الطويلة لا تُدرج في حسابات أي من البلدان. ويكافح الاتحاد المؤلف من مهندسي طيران من أجل إقامة "ميزانية كربونية" عالمية يتعين على قطاع الطيران العالمي عدم تخطيها، بشكل متناسب مع مساهمته في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي بلغت 2,56 % سنة 2018.

ويوضح أن "درجة الحرارة سنة 2050 لن تعتمد على انبعاثات ذلك العام، بل على تلك الصادرة منذ الآن وحتى 2050".

وأقام اتحاد "Aero Decarbo" سيناريوهات عدة مع منظمة "ذي شيفت بروجكت" غير الحكومية، تبعا لسرعة تنفيذ الحلول التكنولوجية الرامية إلى تقليص الانبعاثات. وحتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا، مع الاستعانة بدرجة كبيرة بمصادر محروقات بديلة، فإن هذه "الميزانية الكربونية" للقطاع الجوي ستُستنفد قبل 2050، وفق حساباتهم.

ويقول رئيس الاتحاد إن "من غير المنطقي التجاهل الكامل لخيارات الترشيد"، رغم صعوبة تقبل ذلك من القائمين على القطاع الذين اعتادوا تحقيق نمو كبير على مدى عقود.

الموازنة بين البيئة ومطالب المستهلك

ويوضح رئيس شركة "ايربالتيك" اللاتفية للرحلات المنخفضة التكلفة مارتن غاوس لوكالة فرانس برس "نعرف أننا سنحصل على تكنولوجيا "(الطائرة الهيدروجينية) عام 2035 على أقرب تقدير، لكن في الوقت عينه، علينا تحقيق نمو للحفاظ على نشاطنا وقدرتنا التنافسية".

وإذ يدافع عن القطاع الذي "يستثمر المليارات لبلوغ مستوى الانبعاثات المعدومة"، يحذر غراوس من "نقاش شديد التعقيد" يلوح في الأفق في حال "تعين على السياسيين أن يشرحوا لناخبيهم من سيحق له الطيران ومن سيُحرم هذا الحق".

ويلفت الأستاذ المساعد في الاستراتيجيات والتسويق في كلية التجارة في مدينة مونبيلييه الفرنسية بول تشامباريتو إلى حصول "تغيير في النظرة إلى الأمور منذ سنتين أو ثلاث سنوات" لدى بعض المهنيين العاملين في القطاع.

ويقول "ثمة مزيد من شركات الطيران التي تصرح بأن هدفها ليس بالضرورة زيادة عدد الركاب، بل تحسين ظروف تسيير الرحلات" من خلال التركيز على الخطوط التي لا يتوافر أي بديل لها.

لكن الأمر منوط أيضا بتقبل المسافرين لهذه المساعي خصوصا في ظل الازدياد المتوقع في أسعار تذاكر الطيران لتمويل "الثورة الخضراء" في القطاع.

ويؤكد تشامباريتو أن "السؤال الأكبر المطروح والذي ليس له جواب في فرنسا أو أوروبا حتى اللحظة، يتعلق بالموازنة بين رفاه المستهلكين والإشكاليات البيئية".

هـ.د/ أ.ح (أ ف ب)

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Pipistrel Alpha Electro (Pipistrel )

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    صغيرة خفيفة ودون انبعاثات ضارة

    تعد الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة لأنها خالية من ثاني أوكسيد الكربون. إذ نها خالية من الانبعاثات الضارة للبيئة مثل أوكسيد النيتروجين. وبشكل عام، يجب أن تصبح الطائرات الكهربائية أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة من الطائرات التي تعمل بالكيروسين - مثل ألفا إلكترو من Pipistrel الشركة السلوفينية الناشئة والتي غزت بالفعل السماء.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Eviation (Eviation)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    الحافلة الكهربائية الطائرة

    تستخدم الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أساسا في حركة الملاحة الإقليمية. تريد شركة "إيفيايشن" الإسرائيلية أن تحدث ثورة في حركة الملاحة الجوية من خلال طائرة كهربائية فيها 9 مقاعد تصل سرعتها إلى 1000 كم/ ساعة. ومن المفترض أن تقوم في عام 2019 بأول رحلة تجريبية لها.

  • Lilium Jet Turn Wing (Lilium)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    التاكسي الطائر

    قامت سيارة الأجرة الطائرة التابعة للشركة الألمانية Lilium بأول رحلة لها في أبريل 2017 حيث أقلعت للمرة الأولى عموديا. تحتوي هذه الطائرة الكهربائية على 5 مقاعد وتستغرق رحلة الطيران من لندن إلى باريس ساعة فقط. قد نشهد عن قريب طلب التاكسي الطائر عن طريق تطبيق ذكي على الهاتف وبما لا يتجاوز تكلفة ركوب سيارة الأجرة العادية.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel e-FanX (Airbus)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    كهربائية وكلاسيكية في نفس الوقت

    بعض الشركات المصنعة للطائرات تميل إلى الطائرات الهجينة. وتقوم كل من إيرباص ورولز رويس وسيمنس بتطوير هذه الطائرة التجارية النموذجية. يتم تشغيل هذه الطائرة المسماة E-fan X بثلاثة توربينات غاز ومحرك كهربائي. في مرحلة ما سيتم استبدال توربين غاز آخر بمحرك كهربائي. وسيحلق النموذج الأول من هذه الطائرة بالفعل في عام 2020.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Easyjet Wright Electric (Wright Electric )

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    طائرة صديقة للبيئة غير مكلفة

    ترغب شركة الطيران المنخفضة التكاليف Easyjet في دخول مجال الطيران الصديق للبيئة. في سبتمبر 2017 أعلنت الشركة البريطانية عن تعاونها مع شركة Wright Electric الأمريكية. الهدف هو صناعة طائرة كهربائية بالكامل تصل طاقتها الإستيعابية إلى 150 راكبا. لكن من غير المعروف متى ستنتهي صناعة النموذج الأولي.

  • Flugzeug Palmen Sonnenuntergang (Colourbox)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    المستقبل للطائرات الكهربائية

    وفقا للخبراء يمكننا السفر بعد 20 عاما في أول طائرة كهربائية ويتراوح نطاق وصول النماذج السابقة من 250 إلى 1000 كم. لكن التكنولوجيا تتطور بسرعة وقد تكون إمكانية السفر في طائرة كهربائية قريبة جدا، وهو خبر سار لعشاق السفر المهتمين بالبيئة. إعداد: كاترينا فيكر/ ر.ن