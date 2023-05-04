طيارون حربيون ألمان يدربون قوات صينية.. ما موقف برلين؟

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أنباءٌ عن قيام عدد من ضباط سلاح الجو الألماني بتدريب طيارين حربيين صينيين وسط مخاوف أمنية ألمانية.. ما حيثيات هذا الموضوع؟ وكيف تتعامل معه الحكومة الألمانية؟
أعلن سلاح الجو الألماني اعتراض ثلاث طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق. وتشارك ألمانيا إلى جانب بريطانيا، بوصفهما عضو في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق.
فيما تسارع الدول لإخراج رعاياها من أتون الحرب الدائرة بالسودان، أجلت طائرات الجيش الألماني أكثر من 400 شخص بين مواطنين ألمان ومواطنين من النمسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا والأردن والولايات المتحدة.
بعد أوكرانيا، تصاعد الموقف في كوسوفو، مهددا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا التي عليها أخذ الوضع بجدية، وفق معلقين ألمان وأوروبيين. انتقادات واشنطن وتحرك كل من برلين وباريس مؤشرات على رغبة في نزع سريع لفتيل الأزمة.
تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.
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