 طيارون حربيون ألمان يدربون قوات صينية.. ما موقف برلين؟ | مسائية DW | DW | 02.06.2023

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مسائية DW

طيارون حربيون ألمان يدربون قوات صينية.. ما موقف برلين؟

أنباءٌ عن قيام عدد من ضباط سلاح الجو الألماني بتدريب طيارين حربيين صينيين وسط مخاوف أمنية ألمانية.. ما حيثيات هذا الموضوع؟ وكيف تتعامل معه الحكومة الألمانية؟

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