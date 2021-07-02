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طوني كروس

طوني كروس، لاعب كرة قدم دولي ألماني، محترف حاليا في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، منتقلا إليه من بايرن ميونيخ الذي توج معه بكل ببطولات محلية ودولية. وساهم كروس في فوز المنتخب الألماني ببطولات عدة منها لقب بطولة العالم.

ولد طوني كروس في الرابع من يناير/ كانون الثاني 1990 في مدينة غرايفسفالد، وفيها بدأ مسيرته مع النادي المحلي للمدينة. في 2002 انضم لفريق هانزا روستوك للناشئين، قبل أن يخطفه بايرن ميونيخ في 2006. في 2007 انضم للفريق الأول للبايرن، الذي أعاره لموسم واحد إلى فريق ليفركوزن في 2010، ثم عاد للبايرن وتألق معه في أربعة مواسم، كان أبرزها موسم 2013. في صيف 2014 انتقل إلى ريال مدريد الإسباني. وفي ذات العام أحرز مع منتخب ألمانيا كأس العالم في البرازيل.

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Toni Kroos looks dejected after the match Pool via REUTERS/Matthias Hangst

توني كروس ينهي مسيرته مع الـ"مانشافت" 02.07.2021

بعد يوآخيم لوف، مايسترو فريق ريال مدريد وصانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم يعلن اعتزاله اللعب الدولي. يأتي ذلك بعد أيام من خروج المانشافت من دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.
Germany's Leon Goretzka, left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Euro 2020 soccer championship group F match between Germany and Hungary at the Allianz Arena in Munich, Germany,Wednesday, June 23, 2021. (Lukas Barth/Pool Photo via AP)

يورو 2020.. غوريتسكا رهان لوف في امتحان انجلترا؟ 28.06.2021

لم يكن مشوار المانشافت في دور المجموعات مقنعا، لكنه انتزع بطاقة العبور ويواجه الثلاثاء منتخب "الأسود الثلاثة". خط الوسط مصدر انتقاد للكثيرين، فيما يبدو لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الحلّ الأمثل حاليا.

Die deutsche Mannschafts mit T-Shirts auf denen der Schriftzug ?Human Rights? zu lesen ist. GES/ Fussball/ WM-Qualifikation: Deutschland - Island, 25.03.2021 Football / Soccer: World Cup qualifying match: Germany vs. Iceland, Duisburg, Germany,March 25, 2021

كروس ينتقد ظروف العمال في قطر ويرفض فكرة المقاطعة 31.03.2021

وصف توني كروس لاعب خط الوسط الألماني منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم بأنه كان خطأ، قائلا إن العمال المهاجرين في قطر يواجهون ظروفا صعبة تصل إلى حد التعرض "لشكل معين من أشكال العنف".
Bundestrainer Joachim Jogi Loew (Deutschland). GES/ Fussball/ DFB-Training Leipzig, Die Mannschaft, 09.11.2020 Football / Soccer: Training, practice German national team, Leipzig, November 9, 2020 | Verwendung weltweit

"يوغي يترنح" - صحف ألمانية تتساءل عن جدوى بقاء لوف مدرباً للمانشافت 18.11.2020

ضغوط كبيرة في الإعلام الألماني يتعرض لها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، يواخيم لوف، عقب الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا. وبات موضوع رحيله عن المانشافت حاضراً بقوة على طاولة النقاش.
Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Bayer Leverkusen - Allianz Arena, Munich, Germany - November 30, 2019 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates scoring their first goal REUTERS/Andreas Gebert DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

كروس يدخل على خط النقاش حول احتمال عودة مولر للمانشافت 06.09.2020

خاض لاعب خط الوسط توماس مولر مع البافاري واحدا من أفضل المواسم في مسيرته، ما جعل الكثيرين يرشحونه للعودة إلى صفوف المانشافت، غير أن الأمر ليس بهذه السهولة. فماذا عن رأي صانع ألعاب المنتخب الألماني في الموضوع؟
July 28, 2018. Arsenal's Mesut Ozil celebrates after scoring during the International Champions Cup football match between Arsenal and Paris Saint-Germain in Singapore on July 28, 2018. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)

من بينهم أوزيل ـ هكذا يشغل نجوم ألمان أوقاتهم تحت الحجر 05.04.2020

كان من المفترض أن يدخل موسم كرة القدم الآن مرحلته الحاسمة على مستوى العديد من الدوريات الأوروبية وغيرها، غير أن جائحة كورونا أوقفت كل شيء حتى إشعار آخر. فكيف يشغل النجوم الألمان في الخارج وقتهم تحت الحجر الصحي.
March 8, 2016 - Madrid, Spain - Toni Kroos (midfielder; Real Madrid), Luka Modric (midfielder; Real Madrid) in action during the UEFA Champions League, round of 8 match between Real Madrid and Associazione Sportiva Roma at Santiago Bernabeu on March 8, 2016 in Madrid |

ريال مدريد يستعد لما بعد كورونا، لكن دون هؤلاء.. 23.03.2020

بسبب تفشي فيروس كورونا، توقفت المباريات ولا أحد يعرف إلى متى. مع ذلك تفكر الأندية الكبرى في زمن ما بعد الجائحة وعلى جميع المستويات. وهو حال ريال مدريد الذي بدأ يرتب القوائم بين لاعبين غير مرغوب فيهم وآخرين عليهم الرحيل.

Toni KROOS (li., Real) mit Sohn Leon und Ehefrau Jessica FARBER, Jubel, jubeln, jubelnd, Freude, cheers, celebrate, Schlussjubel, Fussball Champions League, Finale, Juventus Turin (Juve) - Real Madrid (Real) 1:4, im National Stadium of Wales am 03.06.2017 in Cardiff/ England. Â | Verwendung weltweit

توني كروس من الحجر الصحي: مع ثلاثة أبناء ليس هناك ملل 18.03.2020

يقضي توني كروس لاعب منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد فترة الحجر الصحي في بيته مثل كل لاعبي النادي الملكي. فكيف هي الحالة الصحية للدولي الألماني؟ وماهي أولوياته في هذه المرحلة الصعبة التي يجتازها العالم بسبب فيروس كورنا؟

11.10.2018, Berlin: Fußball: Nationalmannschaft, Vorbereitung: Toni Kroos beantwortet bei einer Pressekonferenz in Vorbereitung der Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Frankreich die Fragen von Medienvertretern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

أنت تسأل وهو يجيب! نجم ريال مدريد يفتح قلبه لمشجعيه عبر توتير 12.02.2020

كل شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختلف. نجم ريال مدريد يتوجه عبر توتير إلى عشاقه. وهؤلاء أعربوا عن فضول كبير لمعرفة تفاصيل مسيرته وحياته، والنتيجة سيل من المعلومات عن بطل العالم لمونديال البرازيل.

26.06.2016+++++ Football Soccer - Germany v Slovakia - EURO 2016 - Round of 16 - Stade Pierre-Mauroy, Lille, France - 26/6/16 Germany's Thomas Müller and teammates applaud fans as they celebrate after the game , Schweinsteiger , Tony Kroos © Reuters/G. Fuentes

عودة مولر إلى المنتخب.. هذا هو رأي كروس 06.02.2020

بعد فترة الفراغ التي مر منها توماس مولر، عاد مهاجم بايرن ميونيخ إلى سابق مستواه، مما جعل بعض الأصوات تطالب المدير الفني للمنتخب الألماني لإعادته لتشكيلة المانشافت. توني كروس نجم المنتخب الألماني حدد موقفه من عودة مولر.
Guido Buchwald (li.) und Matthias Sammer in den Nationaltrikots der BRD bzw. der DDR Guido Buchwald left and Matthias Sammer in the National jerseys the Germany or the GDR

كرة القدم الألمانية الشرقية بعد ثلاثة عقود على سقوط الجدار 08.11.2019

عندما سقط جدار برلين بشكل مفاجئ في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، كان واضحاً أن كل شيء في ألمانيا الشرقية سيتغير. وقد انطبق ذلك على كرة القدم أيضاً.
firo : 31.07.2019, Fuvüball, 1.Bundesliga, Saison 2019/20, Audi Cup 2019, Spiel um Platz 3, Real Madrid - Fenerbahce Istanbul, Eden Hazard, Real Madrid, Real, Madrid, halbe Figur | Verwendung weltweit

أين ذهبت ملايين ريال مدريد الصيف الماضي؟ 23.10.2019

كان الموسم الماضي كارثياً بكل المقاييس على ريال مدريد الإسباني إذ خرج مبكراً من المنافسة على جميع الألقاب لينتهي صفرياً، فأطلق حملة لترميم خطوطه بلاعبين جدد، فهل كانت هذه الصفقات ملبية لطموحات النادي وجماهيره؟
Toni Kroos (Deutschland) gibt Anweisungen. GES/ Fussball/ Freundschaftsspiel: Deutschland - Brasilien, 27.03.2018 Football / Soccer: Friendly Match: Germany vs Brazil, Berlin, March 27, 2018 | Verwendung weltweit

توني كروس: قد أعتزل لكني لن أنتحر بسبب كأس أمم أوروبا! 05.08.2019

بعد كارثة ألمانيا في روسيا 2018 انتشرت شائعات عن اعتزال توني كروس اللعب دوليا. إنه واحد من اثنين بقيا مع الفريق من جيل 2014. والآن تحدث عن موعد يمكن أن يعتزل عنده. وعن رأيه في "وجوب" فوز ألمانيا بكأس أمم أوروبا المقبلة.
Muenchen, Deutschland 06.09.2018, UEFA Nations League, Deutschland - Frankreich, Mats Hummels (GER), Thomas Mueller (GER) und Jerome Boateng (GER) diskutieren ( DeFodi527 *** Muenchen Germany 06 09 2018 UEFA Nations League Germany France Mats Hummels GER Thomas Mueller GER and Jerome Boateng GER discuss DeFodi527

ماذا بقي من جيل ألمانيا الذهبي الفائز بمونديال 2014؟ 02.08.2019

قبل خمس سنوات عاد المنتخب الألماني من البرازيل مُظفراً بكأس العالم على حساب الأرجنتين في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان، إلا أن أغلب صُناع ملحمة البرازيل فقدوا بريقهم بعد ذلك فوق المستطيل الأخضر وتراجع مستواهم كثيرا.
Sport Bilder des Tages LANDOVER, MD - AUGUST 04: Real Madrid Midfielder Toni Kroos (8) looks on before a corner kick in the first half during the International Champions Cup game between Real Madrid CF and Juventus FC at FedEx Field in Landover, MD. (Photo by Kyle Ross/Icon Sportswire) SOCCER: AUG 04 International Champions Cup - Real Madrid CF v Juventus FC PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxRUSxSWExNORxDENxONLY Icon18080412

مشجعو ريال مدريد يصفعون المايسترو في استفتاء ماركا 29.07.2019

لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس، كان على شفا مغادرة الملكي يالأبيض، لكنه حصل على تجديد لعقده لأربع سنوات. ويبدو أن ذلك لم يرق لمشجعي الفريق وهو ما ظهر بعد أربعة أشهر على عقده الجديد.

05.06.2018, Italien, Eppan: Fußball, Nationalmannschaft, Deutschland, Medientag, Trainingslager zur Vorbereitung auf die Fußball-WM 2018. Toni Kroos gibt beim Pressegespräch den Journalisten Auskunft. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

"توني كروس"..فيلم وثائقي يكشف الجانب الإنساني للمايسترو 01.07.2019

كثيرا ما يشبه غير الألمان، المستشارة ميركل باللاعب توني كروس، فللاثنين قواسم مشتركة من أبرزها الاتزان والتروي. ولعل هذا أبرز ما يخرج به مشاهد فيلم "توني كروز"...فيلم وثائقي يسلط الضوء على كروس الانسان.

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