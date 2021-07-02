طوني كروس، لاعب كرة قدم دولي ألماني، محترف حاليا في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، منتقلا إليه من بايرن ميونيخ الذي توج معه بكل ببطولات محلية ودولية. وساهم كروس في فوز المنتخب الألماني ببطولات عدة منها لقب بطولة العالم.

ولد طوني كروس في الرابع من يناير/ كانون الثاني 1990 في مدينة غرايفسفالد، وفيها بدأ مسيرته مع النادي المحلي للمدينة. في 2002 انضم لفريق هانزا روستوك للناشئين، قبل أن يخطفه بايرن ميونيخ في 2006. في 2007 انضم للفريق الأول للبايرن، الذي أعاره لموسم واحد إلى فريق ليفركوزن في 2010، ثم عاد للبايرن وتألق معه في أربعة مواسم، كان أبرزها موسم 2013. في صيف 2014 انتقل إلى ريال مدريد الإسباني. وفي ذات العام أحرز مع منتخب ألمانيا كأس العالم في البرازيل.