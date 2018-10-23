 طول لسان زوجة إيكاردي يورطه في مشاكل مع إنتر ميلان ومع زملائه | عالم الرياضة | DW | 16.02.2019

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عالم الرياضة

طول لسان زوجة إيكاردي يورطه في مشاكل مع إنتر ميلان ومع زملائه

بينما يعيش ماورو إيكاردي فترة صعبة مع إنتر ميلان كان آخر فصولها سحب شارة القيادة منه، أوردت تقارير صحفية أن واندا نارا زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله في نفس الوقت من الأسباب الرئيسية وراء توتر العلاقة بين اللاعب والنادي.

Italien Mauro Icardi und Wanda Nara (Getty Images/C. Villa)

واندا نارا برفقة زوجها إيكاردي، صورة أرشيفية.

يمر ماورو إيكاردي بفترة صعبة مع فريقه الحالي إنتر ميلان، إذ أعلن النادي الإيطالي قبل أيام تجريد إيكاردي من شارة القيادة، فضلاً عن اقتراب وصول المفاوضات بين اللاعب والنادي بشأن تجديد العقد إلى الباب المسدود.

وفي خطوة اعتبرت تصعيدية، رفض ماورو إيكاردي السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا، وذلك لخوض مباراة برسم ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي أمام رابيد فيينا. فاز إنتر ميلان في تلك المباراة بهدف سجله من ضربة جزاء لاوتارو مارتينيز.

وتعتبر واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله في نفس الوقت من بين الأسباب الرئيسية وراء توتر العلاقة بين المهاجم الأرجنتيني والنادي الإيطالي، فقد خرجت واندا في أكثر من مرة بتصريحات نارية، وتسببت في غضب إدارة وجماهير إنتر ميلان على حد سواء.

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أشارت تقارير صحفية إلى أن الكثير من الشائعات تحوم حول علاقة ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، بعدما توقف نجم إنتر ميلانو عن متابعة زوجته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". فما مدى صحة هذه الشائعات؟ (03.02.2018)

قالت واندا نارا زوجة نجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله في نفس الوقت إنها لا تعرف إن كان زوجها سيبقى من "النيرازوري"، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين عمالقة أوروبا للظفر بخدمات مهاجم إنتر ميلانو الموهوب. (23.10.2018)

ورصد موقع صحيفة "آس" الإسبانية أكثر التصريحات التي أطلقتها واندا نارا، والتي لم تنل إعجاب إدارة فريق إنتر ميلان، ففي فبراير/ شباط 2018 قالت واندا نارا "هناك أندية أوروبية كبيرة تريد الحصول على خدمات ماورو إيكاردي".

وفي مباراة فاصلة أمام يوفنتوس برسم الدوري الإيطالي لكرة القدم ( أبريل/نيسان 2018)، استطاع "البيانكونيري" قلب النتيجة في دقائق المباراة الأخيرة وفاز بـ 3-2. وبعد المباراة صرحت واندا نارا "لماذا أخرج المدرب لوتشيانو سباليتي ماورو إيكاردي في الدقيقة 85 من المباراة. هذا يمكنه أن يكلف الفريق خسارة البطولة".

بعدها بأسابيع قليلة خرجت واندا نارا بتصريحات قوية تؤكد فيها أن هناك "ثلاثة أندية أوروبية كبيرة مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد ماورو إيكاردي".

واتسعت دائرة الغضب من تصريحات زوجة ماورو إيكاردي لتشمل أيضاً بعض اللاعبين في إنتر ميلان، إذ ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن النجم الكرواتي بيريسيتش غاضب من إيكاردي بسبب زوجته نارا، والتي قالت إن إيكاردي لديه مشاكل شخصية مع بيريسيتش.

وتابع موقع "كالتشيو ميركاتو" أن بيريسيتش قال لإيكاردي "أخبر زوجتك أن لا تتحدث عني أمام شاشات التلفزيون". يشار إلى أن عدة أندية أوروبية كبيرة مهتمة بخدمات ماورو إيكاردي على غرار تشيلسي ويوفنتوس وريال مدريد.

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    الكاتب: د.ص


مختارات

وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

مثلما يختلف نجوم المنتخب الألماني يختلف أيضا جمال وكذلك طبيعة أعمال صديقاتهم وزوجاتهم. من لاعبة تنس شهيرة إلى معلمة يوغا وحتى مغنية. في معرض صور تتعرفون على أبرز نساء نجوم المنتخب الألماني لكرة القدم. (15.06.2016)  

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