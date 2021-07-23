طوكيو 2020: فوز مصر وخسارة البحرين في منافسات كرة اليد

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزاً مهماً على نظيره البرتغالي 37-31 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة طوكيو، التي شهدت السبت أيضاً خسارة المنتخب البحريني أمام السويد 32-31.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية مؤقتاً متفوقاً على السويد، في انتظار نتيجة مباراة الدنمارك واليابان لاحقاً.

وبدأت المباراة بتقدم للمنتخب البرتغالي في النتيجة، قبل أن ينتفض الفراعنة ويدركون التعادل. وفي الشوط الثاني، ورغم أفضلية برتغالية مع انطلاقته، قلب المصريون الطاولة عندما سجل أحمد هشام هدف التقدم 21-20، ليفرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات الأمور في الربع الأخير.

ومع تألق الدفاع والحارس محمّد عصام الطيار، وتفوق الثلاثي محمّد سند وعلي زين وأحمد هشام في إنهاء الهجمات، اتسع الفارق إلى ستة أهداف، لينتهي اللقاء بفوز مصر 37-31.

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وقال المصري علي زين المنتقل إلى برشلونة الإسباني، لقناة "بي إن سبورتس" القطرية إن "النتيجة لا تعبّر عن حقيقة المباراة. كان المستوى متقارباً. في الشوط الثاني ركّزنا أكثر وقللنا من أخطائنا الدفاعية". وأضاف "حاولنا العودة إلى الدفاع بسرعة. التوليفة الحالية عالية المستوى. لا فارق بين البدلاء والأساسيين، والشبان يملكون مستويات جيدة. سترتفع خبرتنا مع تقدم المباريات".

وفي المباراة ثانية، خسر منتخب البحرين لكرة اليد أمام نظيره السويدي في الوقت القاتل 32-31.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول من المباراة متقدماً 18-16، لكن السويديين تمكنوا من العودة في الشوط الثاني وفرضوا التعادل قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة. واستبدل مدرب المنتخب البحريني حارس المرمى بعد هذا الهدف. واستحصل البحرينيون على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، لكن محمّد أحمد فشل في تسجيلها ليضيع على منتخب بلاده تعادلاً ثميناً.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور النهائي. وتأهلت البحرين بعد فوزها في المباراة النهائية من التصفيات الآسيوية على كوريا الجنوبية 34-29 بعدما أقصت قطر القوية من نصف النهائي، لتخطف المقعد الآسيوي الوحيد في طوكيو إلى جانب منتخب اليابان مستضيفة الألعاب.

ع..أ.ج/ ع ش ( د ب ا،أ ف ب)