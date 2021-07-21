طوكيو 2020.. إعلان تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة (23 يوليو/تموز 2021) تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب، وذلك في اليوم الذي ستنطلق فيه دورة الألعاب رسميا. وقالت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الجمعة بأن "هناك 3 رياضيين من بين المصابين الجدد". وبذلك يرتفع عدد الإصابات المرتبطة بالأولمبياد في طوكيو إلى 106 إصابة بكورونا، حسبما أعلنت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ.

وأشار التقرير أن أحد الرياضيين كان على اتصال وثيق بلاعبة كرة الطائرة الشاطئية التشيكية والتي ثبت إيجابية إصابتها بالفيروس. وتأتي هذه الأخبار بعد أن شهدت اليابان يوم الخميس أعلى مستوى من أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ كانون ثان/يناير الماضي مسجلة 1979 حالة.

وبناء على أعداد الإصابات الأخيرة يرتفع إجمالي المصابين بين المشاركين في الأولمبياد منذ أول تموز/يوليو إلى 106 أشخاص.

وسيقام حفل الافتتاح في وقت لاحق اليوم الجمعة في طوكيو وسيحضره فقط 950 من كبار الشخصيات وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة عن ظهور 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في مناطقها مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لصيفية 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب الجائحة.

وأمس الخميس سجلت العاصمة اليابانية 1979 إصابة بالعدوى وهو أعلى معدل لانتشار الفيروس سريع العدوى منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وتخضع منطقة طوكيو طوال مدة الألعاب الأولمبية لحالة طوارئ من الدرجة الرابعة بسبب كورونا.

ع.ش/ع.أ.ج (د ب أ)