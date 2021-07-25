طوكيو- أبطال عرب يقتربون من التتويج بعد تأهلهم لأدوار متقدمة

تدقّ ساعة المجد بالنسبة للقطري معتز برشم الباحث عن ذهبية أولمبية أولى في الوثب العالي، بعد أن فرض نفسه العلامة الفارقة في هذه الرياضة.

يخوض برشم (30 عاماً) نهائي الوثب العالي الأحد، بعدما انتزع ذهبيتي المونديال في 2017 و2019، في حين حصد برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016.

حقق برشم، صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ (2.43 م) عام 2014، ثلاث محاولات ناجحة في الدور الأول دون أي إخفاق على علو 2.21 م ثم 2.25 ثم 2.28، علمًا أن الدور النهائي يقام بدءا من علو 2.19 م.

يتمتع برشم، المولود في قطر من مهاجرين سودانيين، بتجربة المنافسة على الملعب الأولمبي عندما حلّ في المركز الأول مشاركة مع الياباني ناوتو توبي (2.30 م) في حدث تجريبي في أيار/مايو.

وفي نصف نهائي 400 م حواجز الذي يخوضه النجمان النروجي كريستيان فارهولم والأميركي راي بنجامان، يشارك القطري عبد الرحمن سامبا صاحب برونزية مونديال 2019.

تصدّر سامبا مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا الزمن الأسرع في الدور الأوّل 48.38 ثانية. ويخوض نصف النهائي أيضا الجزائري عبد المالك لحولو الذي حل ثالثًا في الدور الأول (48.83 ث).

وفي نصف نهائي 800 م، يشارك المغربي عبد العاطي الكص، صاحب رابع أسرع زمن في الدور الأول (1:44.84 د)، مع مواطنه أسامة نبيل (1:45.64 د) والتونسي عبد السلام عيوني (1:45.73 د).

وفي 3000 م موانع، تأهل سفيان البقالي إلى الدور النهائي رفقة مواطنه محمد تيندوفت. ويُعدّ البقالي (25 عامًا) أبرز آمال المغرب في أم الألعاب، بعد إحرازه فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

سفيان البقالي تصدر السباق

تنافس في دور الربع

وبعد ضمان تأهله إلى ربع النهائي بفوز لافت على السويد، يخوض المنتخب المصري مواجهة عربية مع البحرين المتمسكة بأمل التأهل.

وفي كرة الطاولة، تلعب مصر مع رومانيا في دور الـ16 لفرق السيدات، ومع الصين في دور الـ16 لفرق الرجال.

وفي المصارعة اليونانية الرومانية، يخوض الجزائري فرقات عبد الكريم ربع نهائي وزن 60 كلغ ضد الياباني كينيتشيرو فوميتا، والمصري هيثم محمود مع الروسي سيرغي إيميلين.

وفي ربع نهائي وزن 130 كلغ، يلعب المصري عبد اللطيف محمد مع الروسي سيرغي سيمينوف والتونسي أمين قنيشي مع التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس.

وفي المصارعة الحرة، تلعب المصرية سمر حمزة في ربع نهائي وزن 76 كلغ مع الروسية ناتاليا فوروبييفا والتونسية زينب صغير مع الأميركية أدلين ماريا غراي.

إ.ع/ع.ج.م ( أ ف ب)