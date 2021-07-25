 طوكيو- أبطال عرب يقتربون من التتويج بعد تأهلهم لأدوار متقدمة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.07.2021

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رياضة

طوكيو- أبطال عرب يقتربون من التتويج بعد تأهلهم لأدوار متقدمة

يقترب أبطال عرب من منصات التتويج في أولمبياد طوكيو، إذ تأهل عدد منهم إلى نهائيات المنافسات، ومنهم من يتمتع بحظوظ كبيرة للتتويج نظرا لسجله السابق لكن المفاجآت تبقى منتظرة.

معتز برشم في التصفيات

معتز برشم في التصفيات

تدقّ ساعة المجد بالنسبة للقطري معتز برشم الباحث عن ذهبية أولمبية أولى في الوثب العالي، بعد أن فرض نفسه العلامة الفارقة في هذه الرياضة.

يخوض برشم (30 عاماً) نهائي الوثب العالي الأحد، بعدما انتزع ذهبيتي المونديال في 2017 و2019، في حين حصد برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016.

مختارات

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً عالمياً "الحلم الذهبي" للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل بعدما قلب عليه الطاولة في نصف نهائي كرة المضرب في أولمبياد طوكيو، وليوقف سلسلة من خمس هزائم متتالية ويتأهل إلى النهائي.

أبدى المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات باتريك موستر اعتذاره بعد تصريحاته العنصرية تجاه الدراج الجزائري عز الدين لعقاب، التي نقلتها قناة ألمانية خلال البث المباشر. فماذا قال؟

تطمح رياضة ألعاب القوى المغربية التي أنتجت في الماضي نجوما عالميين، إلى العودة لمنصات التتويج في أولمبياد طوكيو، بعد فشلها في حصاد أي ميدالية خلال الأولمبياد الأخير وتأثر صورتها بحالات تعاطي المنشطات في السنوات الأخيرة.

حقق برشم، صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ (2.43 م) عام 2014، ثلاث محاولات ناجحة في الدور الأول دون أي إخفاق على علو 2.21 م ثم 2.25 ثم 2.28، علمًا أن الدور النهائي يقام بدءا من علو 2.19 م.

يتمتع برشم، المولود في قطر من مهاجرين سودانيين، بتجربة المنافسة على الملعب الأولمبي عندما حلّ في المركز الأول مشاركة مع الياباني ناوتو توبي (2.30 م) في حدث تجريبي في أيار/مايو.

وفي نصف نهائي 400 م حواجز الذي يخوضه النجمان النروجي كريستيان فارهولم والأميركي راي بنجامان، يشارك القطري عبد الرحمن سامبا صاحب برونزية مونديال 2019.

تصدّر سامبا مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا الزمن الأسرع في الدور الأوّل 48.38 ثانية. ويخوض نصف النهائي أيضا الجزائري عبد المالك لحولو الذي حل ثالثًا في الدور الأول (48.83 ث).

وفي نصف نهائي 800 م، يشارك المغربي عبد العاطي الكص، صاحب رابع أسرع زمن في الدور الأول (1:44.84 د)، مع مواطنه أسامة نبيل (1:45.64 د) والتونسي عبد السلام عيوني (1:45.73 د).

وفي 3000 م موانع، تأهل سفيان البقالي إلى الدور النهائي رفقة مواطنه محمد تيندوفت. ويُعدّ البقالي (25 عامًا) أبرز آمال المغرب في أم الألعاب، بعد إحرازه فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

سفيان البقالي

سفيان البقالي تصدر السباق

تنافس في دور الربع

وبعد ضمان تأهله إلى ربع النهائي بفوز لافت على السويد، يخوض المنتخب المصري مواجهة عربية مع البحرين المتمسكة بأمل التأهل.

وفي كرة الطاولة، تلعب مصر مع رومانيا في دور الـ16 لفرق السيدات، ومع الصين في دور الـ16 لفرق الرجال.

وفي المصارعة اليونانية الرومانية، يخوض الجزائري فرقات عبد الكريم ربع نهائي وزن 60 كلغ ضد الياباني كينيتشيرو فوميتا، والمصري هيثم محمود مع الروسي سيرغي إيميلين.

 وفي ربع نهائي وزن 130 كلغ، يلعب المصري عبد اللطيف محمد مع الروسي سيرغي سيمينوف والتونسي أمين قنيشي مع التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس.

وفي المصارعة الحرة، تلعب المصرية سمر حمزة في ربع نهائي وزن 76 كلغ مع الروسية ناتاليا فوروبييفا والتونسية زينب صغير مع الأميركية أدلين ماريا غراي.

إ.ع/ع.ج.م ( أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 12:59

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