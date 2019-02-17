 طوفان من الصور الزائفة.. يوصلك لحد الشك بقدراتك العقلية | علوم وتكنولوجيا | DW | 17.02.2019

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علوم وتكنولوجيا

طوفان من الصور الزائفة.. يوصلك لحد الشك بقدراتك العقلية

يمكن لأصحاب الحسابات المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يجدوا بسهولة الصور المناسبة، بعد أن بات الذكاء الاصطناعي يُنشئ طوفاناً من صور الأشخاص المزيفة التي يصعب التحقق من حقيقتها بسهولة.

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الذكاء الاصطناعي والإبداع

من يوم إلى آخر تزداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتنا، من الطب إلى الغذاء وأبحاث الفضاء، لكنها ليست دائماً لخدمة البشرية. إذ باتت بعض تلك التطبيقات تعد بتسهيل عمل أصحاب الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً من خلال تزييف الصور الحقيقية، فقد أصبح بإمكان أي شخص أن ينشئ صورة لشخص ليس له وجود في هذا العالم، كما تكشف صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

وبحسب الصحيفة الألمانية يمكن لموقع  https://thispersondoesnotexist.com  ومعناه (هذا الشخص لم يُوجد قط) أن يطالعك بصورة شخص في كل مرة تزوره فيها. كلما حدثت المتصفح، تظهر صورة جديدة. ويمكن تكرار هذا الأمر إلى ما لا نهاية.
ومن الصعب معرفة أنها صورة افتراضية من بنات خيال الحاسوب المتطور الذي يكمن خلف هذا الموقع؛ إذ تبدو كصورة أي شخص حقيقي آخر.

وتقف خلف هذا الموقع شركة Nvidia  للتكنولوجيا، وبالتحديد مطور البرامج فيليب وانغ، الذي يعمل هناك واستأجر الخادم. يعمل الذكاء الاصطناعي في هذا الموقع من خلال صور أشخاص حقيقيين مخزنة، ومن ثم يعمل على تغييرها من خلال تركيب جزء من تقاطيع وجه وصفاته على وجوه أخرى وبالعكس.

وتدعى هذه العملية بحسب الصحيفة الألمانية بـ "النقل النمطي للصور"، إذ يمنح البرنامج لون عيني الشخص لوناً آخر مغاير، ويتم إطالة الشعر أو تقصيره أو جعله مجعداً، أما لون البشرة فيتم تفتيحه أو جعله داكناً.

وهكذا تنشأ في نهاية المطاف صور أشخاص لا وجود لهم أو لم يُخلقوا ربما في هذا العالم، لكنه تبدو حقيقية لدرجة دقيقة.

ومن ثم تتحقق خوارزمية ثانية لمعرفة ما إذا كان وجهاً حقيقياً أو مزيفاً. إذا بدا الوجه مقنعاً، فإن صورة الشخص الافتراضي تظهر بطرفة عين على سطح الموقع في سيل ليس له انتهاء من الوجوه المزيفة.

ويبدو أن الأمر أثار تفاعل الكثير من مستخدمي الموقع، فعلى تويتر  بات المستخدمون يشاركون الوجوه التي أنشأها لهم الموقع ومحاولة العثور على أخطاء في الصور التي تشير إلى أن الصورة مزيفة.

وعلى الرغم من متعة المستخدمين في تبادل هذه الصور، إلا أن الصحيفة الألمانية ترى أنه من الأمور التي تبعث على مخاوف كبيرة إذا ما وقعت هذه في الأيدي الخاطئة. إذ يمكن لأي شخص أن يأخذ صورة مزيفة منها واستخدامها في أي مكان أو شيء يريد. وتزداد هذه المخاوف، فالمطور وانغ يقول: "هذه هي البداية فقط!".

ع.غ/ ف.ي

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


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