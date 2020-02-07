طوارئ في غرب أوروبا وإلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب "زابينه"

تتأهب دول غرب أوروبا اليوم الأحد (التاسع في فبراير/ شباط 2020) لعاصفة يُخشى أن تتجاوز قوة رياحها 160 كيلومتراً في الساعة. مطار بروكسل يعلق جميع الرحلات وألمانيا توصي رعاياها بالبقاء في البيت. وأعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل إلغاء نحو ستين رحلة قادمة أو مغادرة، تحسباً للعاصفة المرتقب اشتدادها الأحد في شمال أوروبا.

مشاهدة الفيديو 02:44 شارك ما بعد الإعصار دوريان إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3P8Vs ما بعد الإعصار دوريان

وألغت شركات طيران بنفسها رحلاتها. وهي تابعة لمجموعة لوفتهانزا وتربط بين بروكسل وميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، و"يورو وينغز" التي تربط مطار العاصمة البلجيكية بشتوتغارت الألمانية، و"كاي ال ام" (امستردام)، وبريتش ايروايز (لندن)، فضلا عن 38 رحلة أخرى من وإلى المملكة المتحدة.

وقد تصدر إعلانات أخرى مماثلة خلال النهار بسبب العاصفة، أو قد يتم إرجاء أخرى، بحسب المتحدثة.

من جانب آخر، قالت متحدثة باسم شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت في ألمانيا إنه تم إلغاء نحو 100 رحلة من وإلى أكبر مطارات ألمانيا اليوم الأحد بسبب العاصفة سابينه.

وذكرت المتحدثة أن هذا العدد يمثل قرابة ثمانية بالمئة من حوالي 1200 رحلة وصول ومغادرة في فرانكفورت اليوم، مضيفة أن عمليات الإلغاء ستزداد في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بوصول رياح عاصفة إلى المدينة.



وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية من "زابينه"وهو الاسم الذي منح للعاصفة في البلاد، والتي من المنتظر أن تضرب الأجزاء الشمالية والوسطى خلال اليوم الأحد وجنوب ألمانيا صباح غد الاثنين. وفي هذا السياق قال عالم الأرصاد أندرياس فريدريش من هيئة الأرصاد الألمانية: "ستكون عاصفة خطيرة" محذراً من عواقب هذه العاصفة الناجمة عن منخفض جوي كبير.

مشاهدة الفيديو 01:44 شارك قتلى إثر عاصفة في اليونان إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3LxAO عاصفة عاتية توقع قتلى في اليونان

وأعلن إغلاق المدارس يوم الاثنين في عدد من مدن الغرب، كما حذرت شركة القطارات من وقف حركة القطارات، بينما أوصت السلطات الرسمية بعدم الخروج من المنازل. كما قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تأجيل مباراة في الدوري بين فريقي بروسيا مونشنغلادباخ وضيفه كولونيا والتي كانت مقررة اليوم الأحد، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

كما شهد مطار سخيبول الدولي في أمستردام، أحد أكبر مطارات أوروبا، الأحد إلغاء أو تأجيل نحو 120 رحلة من وإلى العاصمة الهولندية مع هبوب العاصفة القوية التي فاقت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وأصدر معهد الأرصاد الهولندي تحذيراً عصر اليوم الأحد مع وصول العاصفة للساحل بعد أن عبرت بريطانيا خلال الليل.

كما تم إلغاء كل مباريات دوري المحترفين لكرة القدم في البلاد وكذلك أغلب الفعليات الرياضية التي تقام في أماكن مفتوحة.

أما في أيرلندا، فقد حذرت هيئة الأرصاد من جهتها من رياح عاتية وفيضانات بالقرب من المناطق الساحلية. وهو ما قامت به أيضاً هيئة الأرصاد البريطانية التي حذرت إلى أعطال في الطرق البرية والسكك الحديدية، وكذلك في خدمات النقل البحري والجوي. وأعلنت العديد من شركات السكك الحديدية عن تقليص جداول حركة الانتقالات فيها.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)