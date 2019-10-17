 طهران وتل أبيب تعيدان التفاوض على ″قواعد لعبة″ حرب الظل | سياسة واقتصاد | DW | 21.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

طهران وتل أبيب تعيدان التفاوض على "قواعد لعبة" حرب الظل

كيف يمكن تفسير الرد الإسرائيلي "الواسع النطاق" على الهجمات الصاروخية المدعومة من إيران على مرتفعات الجولان؟ وبعيدا عن مخاوف الروس أظهر ذلك بأن هناك إعادة تفاوض على آلية الردع بين تل أبيب وطهران في حرب الظل عبر سوريا.

شينخوا الصينية، 20.11.2019

بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي القيادي بالجهاد الإسلامي في غزة واستهدفت قياديا آخر في ضربة لم تؤكدها إسرائيل على دمشق الأسبوع الماضي، أُطلقت سلسلة من أربعة صواريخ أول أمس الثلاثاء على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل من قبل "قوة إيرانية" وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي الذي أفاد أيضا بأنه تم اعتراضها جميعًا.

وردا على تلك الصواريخ، شنت إسرائيل أمس الأربعاء هجمات واسعة النطاق على ما وصفته "قوات إيرانية وسورية" أسفرت عن مقتل 14 من الإيرانيين والسوريين بينهم ثلاثة مدنيين وإصابة 20 آخرين.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تخوض حربا بالوكالة مع إيران في سوريا منذ فترة طويلة، إلا أن الرد الإيراني ورد الفعل الإسرائيلي أدى إلى تفاقم التوازن الهش في الصراع الإقليمي المهدد بالتصاعد بين طهران وتل أبيب، ويعكس أيضا انقساما في العلاقات بين روسيا وحلفائها الإسرائيليين والإيرانيين.

"حرب وسط الصراعات"

لطالما استخدمت إسرائيل أسلوب الغارات غير المعلنة في سوريا فيما يعرف بـ"حرب وسط صراعات" وهي الحملة التي تدّعي تل أبيب أنها بهدف تقليل قدرة منافسيها قبل أي حرب مستقبلية. بعد الهجوم المتقن على مفاعل نووي سوري اشتبهت به في عام 2007، استخدمت إسرائيل ذلك الأسلوب على نطاق واسع حيث ألقت 800 قنبلة على 200 هدفا عامي 2017- 2018 في أنحاء سوريا، لأن إيران زادت من وجودها في سوريا عبر قوات فيلق القدس وحليفها اللبناني حزب الله وغيره من الوكلاء.

Israel Militäranlage Mount Hermon Golanhöhen (AFP/J. Marey)

في الصورة جندي إسرائيلي يرابط في مرتفعات الجولان السورية المحتلة

قبل اندلاع أحدث الحرائق، شنت إسرائيل هجوما غير معلن على الميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا 9 سبتمبر/أيلول أودى بحياة 18 مقاتلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما قال مصدر استخباراتي عراقي لموقع "ميدل إيست آي" إن إسرائيل هاجمت أيضًا وكلاء إيرانيين عبر الحدود مع العراق والذين ربما كانوا مسؤولين أيضًا عن الضربة الجوية بطائرات بدون طيار على منشأة النفط "أرامكو" السعودية.

لماذا الآن؟

يقول كبير محللي مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية،  أوفر زالزبرغ ، لـDW  عربية، إن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن الوكلاء الإيرانيين قد يشنون هجومًا مماثلًا لهجوم السعودية باستهداف البنية التحتية العسكرية أو المدنية أو النووية الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران احتجاجات داخلية وضد نطاق نفوذها في العراق ولبنان، يضيف زالزبرغ أن الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان أظهر للمسؤولين الإسرائيليين أن "إيران تفعل شيئًا جديدًا" وتعتزم أن تُظهر لإسرائيل أن مشاكلها الداخلية والإقليمية لن توقفها عن الانتقام.

مع التهديد من هجوم آخر على غرار "أرامكو" وضربات إسرائيلية واسعة النطاق على أهداف إيرانية وسورية، قال زالزبرغ إن كلا الطرفين يعيدان التفاوض بشأن "قواعد اللعبة."

مختارات

لم تشأ وزارة الداخلية أن تذكر عددهم بالضبط، إلا أنها اكتفت بالقول إن الكثيرين من الأشخاص الذين غادروا ألمانيا انضموا للمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. الوازرة أكدت في المقابل أن نصف هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية. (07.11.2019)

غضب شديد أظهره عراقيون خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن اختراق إيراني هائل وواسع النطاق لكافة مفاصل الدولة العراقية. كثيرون باتوا يتساءلون: ألهذا الحد تسيطر إيران على بلادهم؟ (20.11.2019)

ما قدرات إيران في جنوب سوريا؟

منذ عام 2012، قاتلت قوات إيرانية وحزب الله  في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، لكن المراقبين غير قادرين على تحديد أعدادهم وتجهيزاتهم العسكرية. وبينما تتركز معظم القوات الإيرانية - حسب أرياني طباطبائي من مؤسسة "راند" لتشمل الميليشيات الشيعية الأفغانية والباكستانية - في شمال سوريا، أشارت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى قلق متزايد بشأن عمليات نقل الصواريخ الموجهة بدقة إلى حزب الله وتواجدهم في مرتفعات الجولان.

في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، قال المسؤول العسكري الإسرائيلي أهارون هاليفا، "يوجد قوات القدس الإيرانية في هضبة الجولان وهذا ليس تخويفا، موجودون هناك"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وهو التأكيد الذي قال عنه زالزبرج  "معقول للغاية"."

بدوره يقول هايكو ويمن من مجموعة الأزمات، إن شائعات التجنيد الإيراني في جنوب غرب سوريا كانت ذات مصداقية عالية، لكن التفرقة بين الجماعات السورية والإيرانية "ضبابيا"، كما أن المعلومات حول المكان الذي أطلقت منه الصواريخ الأخيرة غير متوفرة.

وتتمركز القوات الروسية أيضًا على الحدود حيث تبقى حلفائها في دمشق وتل أبيب على مسافة بعيدة عن بعضهم البعض، لكن ويمن قال إن الوجود الروسي المحدود يعني أنهم من غير المرجح أن يكونوا قادرين على مراقبة الحلفاء الإيرانيين المحتملين.

Syrien Amuda russische Truppen patrouillieren im Norden (AFP/D. Souleiman)

روسيا تقول إن الهجمات الإسرائيلية "ستؤدي إلى تصعيد التوتر".

الوساطة الروسية تنهار؟

"ماذا سيفعل الروس إذا كان هناك أشخاص يعدون اسميا جزءا من الجيش السوري، لكن بعد ذلك يدفع حزب الله وإيران رواتبهم؟" يتساءل ويمن قبل أن يضيف سؤالا آخر "كيف يمكنهم حقًا مراقبة هذا؟"

وفي وقت تمكنت روسيا من الحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران وإسرائيل طوال الحرب السورية، إلا أنها تخشى من أن يؤدي التصعيد الأخير إلى كشف الاستقرار الهش الذي حققته نيابة عن الأسد. إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف يوم الأربعاء إن "الضربات على الأراضي السورية ذات السيادة تنتهك القانون الدولي بشكل كامل." وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية "ستؤدي إلى تصعيد التوتر".

وتحدث الخبير في الشأن السوري بمركز شؤون الدولية الروسية، كيريل سيمنوف، إن التوسع الإيراني في منطقة التصعيد جنوب سوريا تسبب في توترات بين موسكو وطهران، لكن روسيا ليس لديها مشاكل مع الضربات على سوريا طالما أنها لم تهدد الأرواح الروسية.

فيما يرى أوفر زالزبرج، إن تصريح بوجدانوف "شديد اللهجة" يشير إلى توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية، لأنها (روسيا) تنكر أي شرعية للرد الإسرائيلي.

لكن هايكو ويمن، قال إن موسكو ربما كانت تستغل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد حادثة 2018 والتي أودت بحياة 15 جنديًا روسيًا والذي يطالب إسرائيل بتحذير روسيا قبل توجيه ضربة، لإبلاغ الإيرانيين، وهو ترتيب قد تكون إسرائيل غير سعيدة به تمامًا.

"لو أن هناك نمطا، فإنه في اللحظة التي تتسبب فيها ضربة إسرائيلية في وقوع خسائر، لاسيما إيرانية، فاحتمالية أن يكون هناك رد فعل إيراني مثل إطلاق الصواريخ على الجولان تزداد" يقول ويمن، الذي ختم حديثه: "كانت هناك تقارير غير مؤكدة بأن الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم كانوا مستشارين للأسد، لذلك يمكننا أن نتخيل زيادة في احتمالية هجوم صاروخي آخر على الجولان في الأيام القليلة القادمة أو الأسبوعين المقبلين".

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


مختارات

زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

في ظل تواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي، برزت مواقف متضاربة لساسة وزعماء العالم تجاه هذه الاحتجاجات المناهظة للنظام الحاكم في إيران. وتنوعت المواقف ين التأييد والتحذير والتزام الصمت أيضاً. (04.01.2018)  

شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

عقود من المواجهات والحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ودول مجاورة، مثل سوريا، خلفت آثارا عميقة في المنطقة. في صور.. نكشف عن آثار جروح النزاع في الشرق الأوسط. (08.07.2019)  

مواضيع ذات صلة

Israel Regierungsbildung | Benjamin Netanjahu & Reuven Rivlin

إسرائيل وتحديات جديدة في خضم شرق أوسط يتشكل بسرعة 17.10.2019

يهدد الهجوم العسكري الذي تشنه تركيا على شمال شرق سوريا بقلب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط رأسا على عقب. وهو أمر يطال إسرائيل ويضعها أمام تحديات جديدة نتيجة أخطاء كبيرة على اكثر من صعيد.

Türkei/Syrien: Ceylanpinar - Rauch über syrische Stadt Ras al-Ain

سوريا- خرق للهدنة والعفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب "جرائم حرب" 18.10.2019

اتهمت منظمة العفو الدولية القوات التركية وفصائل موالية لها بارتكاب جرائم حرب في سوريا، فيما أشار المرصد السوري إلى منع قافلة الهلال الأحمر الكردي ومنظمة إنسانية أمريكية من الوصول إلى رأس العين لإخلاء المصابين هناك.

Israel Angela Merkel Statement nach dem Treffen mit dem Präsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem

ميركل: سياسات إيران تشكل تهديدا لإسرائيل 28.01.2019

أعربت أنغيلا ميركل عن تفهمها لقلق إسرائيل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلة إنه "من المهم والصحيح" أن تعبر إسرائيل عن مصالحها الأمنية. وإلى جانب روسيا، تعتبر إيران من أقرب حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  