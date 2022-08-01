طهران: لدينا القدرة التقنية على إنتاج القنبلة الذرية

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الاثنين (الأول من أغسطس / آب 2022) عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك. ويؤكد إسلامي بذلك تصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في يوليو/تموز الماضي.

وتعد تصريحات خرازي بمثابة إشارة نادرة إلى أن الجمهورية الإسلامية قد تكون مهتمة بامتلاك أسلحة نووية، وهو ما كانت تنكره منذ فترة طويلة.

وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 بالمئة المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب صنع قنبلة نووية توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90 بالمئة.

وتخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 عن الاتفاق النووي الذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أمس الأحد إن إيران استجابت لاقتراح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الرامي إلى إنقاذ الاتفاق النووي وتسعى لاختتام سريع للمفاوضات. وقال بوريل إنه اقترح مسودة نصٍّ جديد لإعادة إحياء الاتفاق.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "بعد تبادل رسائل الأسبوع الماضي ومراجعة النصوص المقترحة، هناك احتمال بأن نتمكن في المستقبل القريب من التوصل إلى نتيجة بخصوص توقيت بدء جولة جديدة من المحادثات النووية".

وتم الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق في مارس آذار بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهرانوإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات من بينها مطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أيّ رئيس أمريكي عن الاتفاق مثلما فعل ترامب. ولا يمكن لبايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق النووي عبارة عن تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.

ح.ز/ و.ب (رويترز / د.ب.أ)