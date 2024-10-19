طهران: من يعرف كيف ومتى ستهاجمنا إسرائيل يتحمل المسؤولية

بلهجة تهديدية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن علمه بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران، إن كل من لديه علم بذلك فإنه سيتحمل مسؤولية أي أضرار محتملة.

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنه في رد فعل على تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى أنه يعلم توقيت وكيفية الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "كل من لديه علم ودراية بـ'توقيت وكيفية الهجوم الإسرائيلي على إيران' سيتحمل مسؤولية أي أضرار محتملة."

وجاء تصريح عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم السبت (19 أكتوبر/تشرين الأول 2024).

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من جانبه قال فيدان في نفس المؤتمر الصحفي إن "السلوك العدواني الإسرائيلي" يرغم إيران على "اتخاذ خطوات مشروعة" للرد. وأضاف فيدان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتانياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة"، معتبرا أنه "لا يجب الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها". وشدّد الوزير التركي على أن "إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب".

وعلى منصة إكس قال عراقجي" من المنطقي أن يتحمل أي شخص لديه معرفة أو فهم لـ 'كيف ومتى كانت إسرائيل على وشك مهاجمة إيران ' ، و/أو يوفر الوسائل والدعم لمثل هذه الحماقة، المسؤولية عن أي سبب محتمل".

وكان بايدن قد صرح أمس الجمعة (18 أكتوبر/تشرين الأول 2024) في ختام زيارته إلى برلين في حديثه للصحفيين إنه على علم بكيفية وموعد الهجوم الإسرائيلي على إيران . وامتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

و هددت إسرائيل بالرد بشدة على هجوم شنته إيران بصواريخ في 2 في أول أكتوبر /تشرين الأول الجاري سقطت بعضها على الأراضي الإسرائيلية.

ع.ج.م/ع.خ (د ب أن أ ف ب، رويترز)