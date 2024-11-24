طهران تعلن إجراء محادثات نووية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا

أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستجري الجمعة محادثات حول برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وجاءت الخطوة الإيرانية بعد إعراب قوى غربية عن "قلقها الشديد" إزاء قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) أن إيران ستجري يوم الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الجاري، محادثات حول برنامجها النووي، مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وأتى الإعلان بعدما اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قرارا طرحته هذه الدول، ينتقد عدم تعاون طهران في هذا الملف.

وأيدت 19 دولة من أصل 35 النص ما أثار غضب إيران التي أعلنت ردا على ذلك وضع "أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة" في إطار برنامجها النووي. وجاء في البيان الإيراني أنه إلى جانب الملف النووي ستبحث إيران مع الدول الثلاث في الوضعين الإقليمي والدولي "بما يشمل قضيتي فلسطين ولبنان". ولم يحدد مكان انعقاد هذه المحادثات.

منشآت أصفهان النووية مركز البرنامج النووي الإيراني To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"قلق شديد"

وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة. فقد أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا السبت عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد الجمهورية الإسلامية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وتم الخميس تبني القرار الذي يذكر إيران بـ "التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية "نلاحظ بقلق شديد إعلان إيران... أنها بدلا من الرد على القرار بالتعاون، فإنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق".

وأضافت "نتوقع من إيران العودة إلى مسار الحوار والتعاون مع الوكالة". وأعلنت إيران الجمعة أنها "ستضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة". وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)