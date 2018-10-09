طهران تحتج على برلين وتتحدث عن "مؤامرة" ضد إيران

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان "استدعاء السفير الألماني في طهران اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على تسليم أحد دبلوماسيينا إلى بلجيكا".

وبحسب البيان، تعتبر إيران تسليم أسد الله أسدي إلى القضاء البلجيكي "سببه مؤامرة دبرها أعداء إيران وعلاقات إيرانية-أوروبية" داعية إلى الإفراج عنه من دون تأخير.

وكان أسدي الذي يقدّمه المعارضون المستهدفون بالمخطط على أنه "مدبّر" الاعتداء، دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا لدى اعتقاله في ألمانيا في مطلع تموز/يوليو بعيد إحباط القضاء البلجيكي مخطط الاعتداء.

وكانت النيابة العامة الاتحادية البلجيكية أعلنت في 2 تموز/يوليو إحباط مخططا لاعتداء بالقنبلة كان يستهدف تجمعا لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 حزيران/يونيو في فيلبنت بالقرب من باريس.

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وتسببت القضية بتوتر دبلوماسي بين إيران وفرنسا في موازاة سعي قوى أوروبية ولا سيما فرنسا وألمانيا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخروج منه.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، اتّهمت السلطات الفرنسية وزارة الاستخبارات الايرانية بالتخطيط لهذا الاعتداء، الأمر الذي نفته طهران بشدة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية في فرنسا، إضافة الى أصول إيرانيين اثنين أحدهما أسدي الذي "تمّ التأكّد من أنه عميل استخبارات" إيراني، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)