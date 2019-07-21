 طهران تبعث برسالة للندن قبيل تعيين رئيس الوزراء الجديد | أخبار | DW | 23.07.2019

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أخبار

طهران تبعث برسالة للندن قبيل تعيين رئيس الوزراء الجديد

قبيل تحديد اسم رئيس الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة، بعث وزير الخارجية الإيراني يبعث من نيكاراغوا برسالة إلى بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي بشأن احتدام الصراع بين البلدين حول ناقلات النفط.  

Iran | Mohammad Javad Zarif (citna)

في تصريح توجّه فيه إلى بوريس جونسون الأوفر حظا على ما يبدو لتولي رئاسة الحكومة البريطانية، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران "لا تريد المواجهة" مع بريطانيا في قضية الناقلتين النفطيتين. وأضاف أمام الصحافيين في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا حيث يجري زيارة رسمية "من الأهمية بمكان أن يدرك بوريس جونسون لدى دخوله 10 دواننغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة البريطانية) أن إيران لا تسعى للمواجهة، وأنها تريد (إقامة) علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل".

ويأتي ذلك ردّا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رسالة يريد توجيهها إلى جونسون المرجح تسميته اليوم الثلاثاء (23 يوليو/ تموز 2019) رئيسا جديدا لحزب المحافظين ليخلف رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي الأربعاء.

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وكانت بريطانيا طالبت ايران بإطلاق سراح ناقلة نفط بريطانية احتجزتها في الخليج الجمعة، بعد أسبوعين من احتجاز السلطات البريطانية لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

وادعى ظريف أن الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا من تدبير الولايات المتحدة التي وصف رئيسها دونالد ترامب الاثنين الجمهورية الاسلامية بأنها "دولة الإرهاب" الأولى في العالم.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي ينافس جونسون على منصب رئيس وزراء بريطانيا، إن لندن تريد "خفض تصعيد" التوتر مع إيران، لكنه أصر على أن الناقلة الايرانية "غريس 1" التي احتجزتها بلاده كانت تنقل نفطا الى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

واعتبر ظريف إن هذه المزاعم "لا أساس لها"، واتهم البريطانيين بالتصرف بطريقة "أكثر قدسية من البابا" في تطبيق اجراءات "لن يقوم بها الاتحاد الأوروبي نفسه". وقال "الكل يدرك أن بدء نزاع قد يكون سهلا، لكن إنهاءه سيكون مستحيلا".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ) 

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