طهران تؤكد وقوع "انفجار" في إحدى سفنها بالبحر الأحمر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الأربعاء (السابع من أبريل/ نيسان 2021) تعرض السفينة التجارية الإيرانية "ساويز" إلى انفجار.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول إن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الانفجار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده إن "الانفجاروقع صباح الثلاثاء بالقرب من ساحل جيبوتي وتسبب في أضرار طفيفة لكن لم تحدث إصابات. هي سفينة مدنية كانت متمركزة هناك لتأمين المنطقة من القراصنة". وتابع "الأمر قيد التحقيق".

وأكد أن "الحادث لم يؤد إلى وقوع أي إصابات، والتحقيقات الفنية جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره، وستتخذ بلادنا كل الاجراءات اللازمة من خلال الجهات الدولية في هذا الصدد".



وكانت تقارير إعلامية إيرانية قد ذكرت أن السفينة تعرضت لانفجار ناجم عن لغم في البحر الأحمر مساء أمس وأنها أصيبت بأضرار. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن السفينة "ساويز" اصطدمت بلغم ، وأنها كانت ترافق السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر.

من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي، لم تكشف عن هويته، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة الإيرانية معتبرا أن الإسرائيليين اعتبروا هذا الهجوم ردا على ضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية. وحسب رويترز، رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على الهجوم على سفينة الشحن الإيرانية.

وهذا أحدث حادث في سلسلة هجمات استهدفت سفنا مملوكة لإسرائيل أولإيران منذ أواخر فبراير شباط تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية

عنها.

هـ.د/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)