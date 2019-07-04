طليقة "أغنى رجل في العالم" تنضم لقائمة المليارديرات

أقر قاضي في ولاية واشنطن الأمريكية اتفاق تسوية طلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عاما، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. وستصبح أربعة بالمئة من أسهم شركة امازون المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، مسجلة باسم ماكينزي بيزوس (49 عاما) بعد موافقة المحكمة على الطلاق.
وكان الزوجان قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في كانون الثاني/ يناير الماضي، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
وقالت بلومبرغ أمس الجمعة (الخامس من تموز/يوليو 2019) إن بيزوس سيحتفظ بحصة قدرها 12 بالمئة بقيمة 114.8 مليار دولار وسيظل أغنى أغنياء العالم. وقالت ماكينزي إنها ستمنحه قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم. وحلت ماكينزي بهذه الثروة في المركز 22 في مؤشر بلومبرغ لأغنى مليارديرات العالم، بينما يواصل طليقها الاحتفاظ بلقب أغنى رجل في العالم.
وذكر مجلة شبيغل الألمانية في موقعها الإلكتروني أن ماكينزي بيزوس كانت قد أعلنت في شهر أيار/مايو الماضي أنها ستتبرع بجزء كبير من ثروتها للأعمال الخيرية. وانضمت ماكينزي لحملة (جيفينغ بليدج) التي أسسها وارن بافيت وبيل غيتس في عام 2010. وتعهد المشاركون في هذه الحملة بالتبرع في حياتهم أو بعد موتهم بنصف ثروتهم على الأقل للأعمال الخيرية.
وذكرت رسالة نشرتها الحملة أن ماكينزي بيزوس "لديها مبلغ كبيرة جدا للتبرع". وأشارت الرسالة إلى أن ماكينزي تريد أن تخصص الوقت والجهد الكافي للتبرع ولغاية "أن تصبح خزانتها فارغة" تماما.
يذكر أن جيف و ماكينزي كان قد تزوجا في عام 1993 ولهم أربعة أطفال. وبعد زواجها بفترة قصيرة أسس جيف في عام 1994 شركة أمازون. ومنذ ذلك الحين تطورت الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات العالم.
ز.أ.ب/إ.ف (رويترز، DW)
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
جيف بيزوس
تصدر مؤسس "أمازون" الأمريكي جيف بيزوس، البالغ من العمر 54 عاماً، صدارة القائمة بثروة إجمالية بلغت قدرها 112 مليار دولار، وهو الملياردير الأول والوحيد في العالم الذي تجاوز هذا المبلغ. ويعود سبب نجاح بيزوس إلى ارتفاع أسهم شركة "أمازون" بنسبة 60 % تقريبًا في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعادل تقريباً 39.2 مليارد دولار.
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بيل غيتس
شغل مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس (62 عاماً) المركز الثاني في القائمة بثروة بلغت قدرها 90 مليار دولار، بزيادة بلغت 4 مليارات دولار مقارنة مع العام الماضي.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
وارين بوفيت
الثلاثة الأوائل في قائمة أغنى الأغنياء من الولايات المتحدة. ازدادت ثروة أشهر مستثمر في العالم، وارين بوفيت (87 عاماً)، خلال العام الماضي بنحو 8.4 مليار دولار وبلغت ثروته حالياً 84 مليار دولار. وتعتبر الشركة القابضة Berkshire Hathaway، المتخصصة في مجال الإستثمارات والتأمين، مصدراً لثروته الحالية.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
برنارد أرنو
أحتل الفرنسي برنارد أرنو (69 عاماً) المركز الرابع بثروة بلغ قدرها 72 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 30.5 مليار دولار. ويتصدر أرنو قائمة الأغنياء في القارة العجوزة. ويملك أرنو شركة LVMH وهي شركة فرنسية مشهورة تنتج السلع الفاخرة تحت علامات تجارية خاصة مثل لوي فيتون وجيفانشي وهينيسي وغيرها. ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة باريس.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
مارك زوكربيرغ
رغم الصعوبات التي واجهها عملاق التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، على خلفية الاتهامات حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 32 % خلال العام الماضي وأضافت لمؤسسها، مارك زوكربيرغ، 15 مليار دولار. واحتل زوكربيرغ (32 عاماً) المركز الخامس في القائمة بثروة 71 مليار دولار.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
إقصاء السعوديين
خلت قائمة هذا العام من السعوديين، وقررت المجلة عدم ذكر السعوديين في قائمتها. أبرز الغائبين الأمير الوليد بن طلال، على خلفية احتجاز نحو 200 شخص في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض بتهم الفساد.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
الأغنى عربياً
تصدر ناصف ساويرس، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين (57 عاماً)، قائمة أغنى الأغنياء عربياً والـ251 عالمياً بثروة إجمالية 6.6 مليار دولار. ويملك ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تعتبر من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. وشملت القائمة شخصيات من بلدان عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
أليس والتون
أليس والتون (68 عاماً) احتلت المركز الأول في قائمة أغنى امرأة في العالم والـ16 عالمياً من بين كل الشخصيات. وبلغت ثروة التون 46 مليار دولار. وهي الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت سام والتون. ووول مارت شركة أمريكية، تدير أكبر شبكة تجارة الجملة والتجزئة في العالم.
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غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!
الأغنى في ألمانيا
احتل الألمانيان بيت هيستير وكارل ألبريت الأصغر المركز 27 عالمياً في القائمة بثروة إجمالية تقدر نحو 29.8 مليار دولار، ويعتبران الأغنى في ألمانيا. ويملك الأخوان شبكة متاجر للأغذية في ألمانيا تدعى ألدي. إعداد: سامي آغا.