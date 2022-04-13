 طلب غير مسبوق على صور الأقمار الصناعية | صنع في ألمانيا | DW | 13.04.2022

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صنع في ألمانيا

طلب غير مسبوق على صور الأقمار الصناعية

أسماء مختلفة لمزودين تجاريين لصور الأقمار الصناعية. إنهم يقدمون صوراً دقيقة لم تمتلك مثلها سوى أجهزة الاستخبارات. سوق نمت بسرعة مع استمرار الحرب في أوكرانيا الآن.

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