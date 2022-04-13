طلب غير مسبوق على صور الأقمار الصناعية

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أسماء مختلفة لمزودين تجاريين لصور الأقمار الصناعية. إنهم يقدمون صوراً دقيقة لم تمتلك مثلها سوى أجهزة الاستخبارات. سوق نمت بسرعة مع استمرار الحرب في أوكرانيا الآن.
خلال الحرب السورية استعان الباحثون بـ"المصادر مفتوحة المصدر" لكشف جرائم حرب مشتبه بارتكابها، ومع تشابه الوضع في أوكرانيا مع الوضع في سوريا إلى حد كبير، اصبح لدى الباحثين خبرة في توثيق جرائم الحرب المحتملة هناك أيضا.
تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".
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