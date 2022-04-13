طلب غير مسبوق على صور الأقمار الصناعية

"صنع في ألمانيا".. منافسة صينية شرسة للشركات الألمانية!

تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".