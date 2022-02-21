 طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأزمة الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2022

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طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأزمة الأوكرانية

على وقع التطورات المتسارعة للأزمة الأوكرانية واعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، دعت دول غربية بينها أمريكا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن شرق أوكرانيا. فيما يتم الاستعداد لإعلان فرض عقوبات على موسكو.

اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 31.01.2022

رغم دعوة الدول الغربية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، يمكن لروسيا أن تعرقل الاجتماع من خلال رئاستها الدورية للمجلس

دعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ مساء الاثنين (بتوقيت نيويورك) للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون.

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 ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا للمصدر نفسه. كما انضمت إليها المكسيك كما أفاد مصدر دبلوماسي.
والأمر متروك لروسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس منذ بداية شباط/فبراير لتحديد موعد الاجتماع رسميا، ويمكنها أن تحاول منع عقد الاجتماع من خلال إجراء تصويت توافق فيه أقل من تسع دول على المحادثات. وكانت روسيا تريد عقد جلسة مغلقة لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك.
 وستعقد الجلسة مساء الاثنين عند الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي.

 وفي رسالته إلى نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا، استند السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلي من أجل المطالبة بحضور ممثل لأوكرانيا في هذا الاجتماع الطارئ.

 كما طلب الدبلوماسي الأوكراني في رسالته التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الجلسة الطارئة.

 وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد التي أكدت تأييدها عقد اجتماع طارئ، في بيان، إنه على مجلس الأمن أن "يطالب روسيا باحترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة".  وأضافت أن "إعلان روسيا ليس إلا مسرحية، يهدف على ما يبدو إلى خلق ذريعة لغزو جديد لأوكرانياا".

وكان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة أعدوا خطوات مختلفة في حال شن هجوم روسي على أوكرانيا أو أشكال أخرى من التصعيد، بما في ذلك مشروع قرار يدعو موسكو إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا النص سيتم النظر فيه في الجلسة المقبلة.

الاستعداد لفرض عقوبات على موسكو

وفي سياق الرد على الخطوة الروسية، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأمريكيين ومنطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيااعترفت روسيا باستقلالهما اليوم الاثنين.

ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أمريكي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما سيعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا لاتخاذ قرار بشأنفرض "حزمة كبيرة من العقوبات" على موسكو بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق رئاسة الحكومة البريطانية.

 وقال متحدث باسم جونسون إن الأخير "سيرأس اجتماع (أزمة) للبحث في آخر التطورات في أوكرانيا ومن أجل تنسيق رد المملكة المتحدة، خصوصا عبر الاتفاق بشأن حزمة كبيرة من العقوبات ستفرض على الفور".

كذلك سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس "تتناسب" مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه.

 وأضافت الرئاسة الفرنسية "القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية وسنعمل على تحديثها وفق التطورات" مشيرة إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ الثلاثاء.

ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

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