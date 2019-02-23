 طلاب سودانيون يرمون أوراق الامتحانات ويهتفون بسقوط النظام | أخبار | DW | 09.03.2019

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أخبار

طلاب سودانيون يرمون أوراق الامتحانات ويهتفون بسقوط النظام

رفض طلاب في الخرطوم خوض امتحانات وقذفوا أوارق الامتحانات وانتشروا في باحة الجامعة الوطنية مرددين هتافات تطالب بإسقاط نظام عمر البشير، بينما أعلن تجمع نقابي عن مظاهرات من أمام دار حزب الأمة وعصيان شامل.

Sudan Protest gegen die Regierung in Khartum (Reuters/M.N. Abdallah)

صورة من الأرشيف

تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية اليوم السبت (9 مارس/ آذار 2019) في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة اليوم وعمد بعضهم إلى قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.

مختارات

فوّض الرئيس السوداني عمر حسن البشير فجر اليوم صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب فيما تستمر التظاهرات ضده، ومحاكم طوارئ تصدر أحكاماً بالسجن بحقّ متظاهرين. (01.03.2019)

رد الرئيس السوداني على المحتجين الذين تحدوا حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، بإعلان أوامر طوارئ تتعلق بالتجمع والإضراب والتعامل بالعملة الأجنبية والذهب والدقيق المعدوم حكوميا. فيما يبحث حزب البشير عن بديل له. (25.02.2019)

على صعيد آخر، استجاب سودانيون بأحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم لدعوة النظافة وإصحاح البيئة، التي دعا لها تجمع المهنيين ( تجمع نقابي غير رسمي) اليوم. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لسودانيين يقومون بنظافة الأحياء ووجدت الخطوة استحسان البعض، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تنحرف بمهام التجمع في الدعوة لإسقاط النظام. ودعا تجمع المهنيين إلى تظاهرات غدا الأحد تنطلق من دار حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني البرلمان للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ بعد غد الاثنين. وأعلن التجمع عن عصيان مدني شامل يوم الاربعاء المقبل ولمدة يوم واحد في إطار مساعي التجمع لإعلان عصيان مدني لحين إسقاط النظام.

وكان الرئيس البشير، الذي يحكم السودان منذ انقلاب 1989، قد أعلن في 22 فبراير/ شباط فرض حالة الطوارئ لمدّة سنة. وقرّر حظر التجمّعات غير المرخّصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصّة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة الطوارئ. لكنّ ذلك لم يردع حتى الآن المتظاهرين من النزول إلى الشارع، هاتفين شعارات مناهضة للرئيس.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

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  • Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender (Picture-Alliance/Epa/Sana)

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    الكاتب: مريم مرغيش


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