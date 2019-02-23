طلاب سودانيون يرمون أوراق الامتحانات ويهتفون بسقوط النظام

تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية اليوم السبت (9 مارس/ آذار 2019) في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة اليوم وعمد بعضهم إلى قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.

على صعيد آخر، استجاب سودانيون بأحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم لدعوة النظافة وإصحاح البيئة، التي دعا لها تجمع المهنيين ( تجمع نقابي غير رسمي) اليوم. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لسودانيين يقومون بنظافة الأحياء ووجدت الخطوة استحسان البعض، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تنحرف بمهام التجمع في الدعوة لإسقاط النظام. ودعا تجمع المهنيين إلى تظاهرات غدا الأحد تنطلق من دار حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني البرلمان للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ بعد غد الاثنين. وأعلن التجمع عن عصيان مدني شامل يوم الاربعاء المقبل ولمدة يوم واحد في إطار مساعي التجمع لإعلان عصيان مدني لحين إسقاط النظام.

وكان الرئيس البشير، الذي يحكم السودان منذ انقلاب 1989، قد أعلن في 22 فبراير/ شباط فرض حالة الطوارئ لمدّة سنة. وقرّر حظر التجمّعات غير المرخّصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصّة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة الطوارئ. لكنّ ذلك لم يردع حتى الآن المتظاهرين من النزول إلى الشارع، هاتفين شعارات مناهضة للرئيس.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)