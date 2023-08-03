طقس متقلب وممطر في ألمانيا في عز الصيف.. ما الأسباب؟

في مناطق عديدة في العالم يستمتع الناس بدرجات الحرارة، وإن كان هذا الاستمتاع قد انقلب إلى معاناة في عدد منها بسبب ارتفاع كبير في الحرارة جعل الخروج من البيت أمراً صعبا للغاية.
لكن في ألمانيا عموما، ومناطق أخرى من أوروبا خصوصا جنوبها، لا يتوقف المطر منذ أيام سوى ليبدأ مجددا، وأحياناً يكون الجو صحوا ثم ينقلب شتاءً ويعود لما كان عليه في الساعة ذاتها.
ألمانيا بدورها شهدت درجات حرارة مرتفعة خلال شهر يونيو/حزيران والنصف الأول من شهر يوليو/تموز، بل كانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية في ألمانيا في بعض أيام يوليو، قبل أن ينقلب الجو للمطر في نهاية الشهر وبداية أغسطس/آب، إذ لم تتجاوز درجات الحرارة المسجلة يوميا حتى الآن ما بين 15 و 20 درجة.
ويعزو خبراء أسباب هذا التغيّر الكبير إلى ما يُعرف بالتيار النفاث أو الدفق النفاث، وهو تيار من الهواء سريع الحركة. ويقول عالم الأرصاد الألماني دومينيك يونغ لبوابة الطقس wetter.net إن هذا التيار يظهر كجدار بين كتل الهواء البارد والهواء الساخن.
ويوجد هذا التيار فوق جلّ أراضي ألمانيا بشكل مباشر في الفترة الحالية، ممهدا المجال أمام الكتل الهوائية الرطبة القادمة من شمال المحيط الأطلسي، بينما يحجب الكتل الهوائية الدافئة القادمة من الجنوب، حسب كلام الخبير ذاته.
ووفق موقع Merkur الألماني، فالتيار النفاث ناتج عن اختلافات درجات الحرارة بين المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والقطبية. ويعطي الموقع نوعيين رئيسيين هما التيار النفاث شبه الاستوائي على ارتفاع حوالي 10 إلى 15 كيلومترًا والتيار النفاث القطبي بين 7 و 12 كيلومترًا من الارتفاع.
ولمن يأملون بنهاية سريعة للمطر خلال الأيام الماضية في ألمانيا، فخبراء الطقس لا يعطون أخبارا إيجابية كبيرة، إذ يقول يونغ إن الطقس البارد والمتقلب يبدو بلا نهاية في الوقت الحالي، ومن غير الواضح متى سيكون هناك تغيير آخر في الطقس.
وتبين بيانات الطقس استمرار المطر في عدد من مناطق ألمانيا خلال الأيام المقبلة، وحذرات السلطات من عواصف رعدية في بعض المناطق ومن ذلك شمال ولاية هيسن.
لكن كذلك تحمل التوقعات بعض الآمال لعدد من المناطق في البلاد ابتداءً من الثلاثاء القادم بأجواء مشمسة، وبعض مواقع الطقس تتوقع أن يكون الجو أفضل بكثير ابتداءً من الأحد 13 أغسطس/آب، في حال لم يكن للسماء رآي آخر.
إ.ع
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
متنزه كولونغسبورن للتخييم
مرحبا بكم في بحر البلطيق: صيف وشمس وشاطئ وبحر، ماذا نتوقع أكثر من ذلك! في أحسن الأحوال مكان على الشاطئ. على قطعة أرضية طبيعية بمساحة 12 هكتارا يقع موقع التخييم كولونغسبورن، هنا توجد أماكن مشمسة وأخرى مظللة بالأشجار لا تبعد أحيانا سوى خمسين مترا عن الشاطئ.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
منتزه فولفنر هالس
متنزه فولفنر هاوس أو بالعربية "عنق فولفن" يقع هو الآخر على البحر وبالتحديد فوق جزيرة فيمارن بين بحيرة بورغير وبحر البلطيق، منطقة جميلة لراكبي الأمواج والرياضات المائية الأخرى. ويوجد هنا إلى جانب أماكن التخييم شقق لقضاء العطلات وفنادق ومطاعم. وفيمارن هي ثالث أكبر جزيرة في ألمانيا بها شواطئ رملية وجرف عالية ومواقع صغيرة تشرق عليها الشمس لنحو 2000 ساعة في السنة.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
منتزه هافيلبيرغه للتخييم وقضاء العطلات
نواصل رحلتنا نحو الجنوب إلى منطقة بحيرات ميكلينبورغ، وهي أكبر منطقة بحيرات متلاصقة في ألمانيا. هنا يوجد موقع هافيلبيرغه للتخييم. المنطقة تقع بعيدا عن ضوضاء المدينة على بحيرة فوبليتس بشاطئ استجمام ومسطحات خضراء. ويمكن استئجار مختلف القوارب والزوارق، ومن يأتي بقارب شخصي يمكنه إيجاد مكان للرسو.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
متنزه واحة لوكس للترفيه
واحة لوكس جديرة بأن تكون محطة في جولتنا، موقع التخييم ذو الخمس نجوم يعرض برامج تنشيط متنوع وأماكن للرياضة واللعب، وبرج تسلق واستجمام بحمامات جافة وحمام بخار. وحتى ملعب للغولف قريب من المنطقة التي يوجد فيها الكثير مما يستحق الاكتشاف: الصخور الغريبة لمنطقة "سويسرا الساكسونية" ومدينة دريسدن والكثير من الأبراج والقصور.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
مخيم بحيرة الجنوب
وسط مرج لونوبورغ بالقرب من فيتسيندورف توجد بحيرة ذات شاطئ رملي. وإلى شاطئ البحر المخصص للسياح توجد أماكن للتخييم وحتى الشاليهات. والمنتزهات الترفيهية مثل حديقة هايده أو حديقة سيرينغيته تعتبر وجهات محببة للتنزه. وهناك بالطبع مرج لونبورغ حيث تزهر ملايين الزهور في أواخر الصيف.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
جزيرة التخييم زونينفيرت
بكثير من المنحنيات يجري نهر الموزل عبر الحقول والجبال ذات المناظر الطبيعة الحلابة. حقول العنب المدرجة على الجبال والأبراج تطغى على المنطقة. وفي وسط النهر يقع موقع التخييم زونينفيرت المتصل بسد صغير بين مدينتي كوبلنتس وكوخيم. ومن هنا يكون لدينا منظر جميل على مدرجات الكروم ونهر الموزل.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
موقع مونستيرتال للتخيم
محاط بالمروج والغابة السوداء في جنوب المانيا يوجد موقع التخييم مونستيرتال ذو النجوم الخمس وبه مسبح وحمامات جافة وأماكن للرياضة. ومن يخرج هنا من خيمته أو سيارة الترحال يشاهد فورا منظرا جبليا جميلا أمام عينيه. الغابة السوداء منطقة محببة للاستجمام أثناء التزحلق على الجليد في الشتاء وللتجوال في الصيف.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
موقع التخييم فاغينغ أم زيه
تقودنا رحلتنا إلى فاغينغ أم زيه أو بالعربية "فاغينغ على البحيرة" في منطقة أعالي بافاريا. موقع التخييم هنا يعرض إلى جانب أماكن الوقوف الشقق والمنازل للإقامة لبضعة أيام. وتوجد حديقة للاستجمام والرياضة وسينما في الهواء الطلق ومدرج للكلاب. وتزخر المنطقة بمواقع كثيرة للتنزه.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
موقع التخييم بانفالد زيه
موقع التخييم بانفالد زيه في منطقة ألغوي يوجد في منطقة خلابة، فهو يقع مباشرة على ضفاف بحيرة بعيدة بعض الكيلومترات من قصر نويشفانشتاين الشهير ومحاط بمنظر مثير من جبال الألب الشاهقة. المكان مناسب للتجوال والسباحة وركوب الدراجة الهوائية، كما يعرض أنشطة كثيرة لقضاء عطلة غنية بالتنوع.
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بين الجبال والمروج والبحيرات.. أشهر محطات التخييم في ألمانيا
موقع تسوغشبيتسه للتخييم
موقع تسوغشبيتسه هو المحطة الأخيرة في جولتنا، ويقع في منطقة جبال الألب عند سفح قمة تسوغشبيتسه بالقرب من غارميش بارتنكيرشن في أقصى الجنوب. وقمة تسوغشبيتسه هي أعلى قمة جبلية في البلاد إذ يبلغ ارتفاعها 2962 م. ويمكن التجوال في المنطقة والجبال وركوب الدراجة الهوائية وفي الشتاء التزحلق على الجليد. ومن يأتي إلى المنطقة بدون خيمة أو عربة بإمكانه قضاء الليل في بيوت بفارية. إليزابيث يورك فون فارتنبورغ/ م.م