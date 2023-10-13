طفولة عماد

لكن تصرفات عماد - الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام – عدوانية، ويرفض أي تقرّب منه، ويتحدث العربية بدلًا من الكرمانجية، لغته الأم.

يرافق الفيلم الوثائقي عماد في طريقه الصعب، ويكشف عن العواقب النفسية لتجارب العنف الهائلة والممنهجة التي عانى منها. تجارب الأسرة المروعة تمثل معاناة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأيزيديين.

مواعيد البث

DW عربية

الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC

الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:15 UTC

الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC

الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:15 UTC

الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC

الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC

الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 22:15 UTC

الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:15 UTC

الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:15 UTC

الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC

الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC

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