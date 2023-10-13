طفولة عماد

احتجز تنظيم داعش الإرهابي عماد وشقيقه ووالدته لأكثر من عامين. وقد تحررت العائلة الأيزيدية بعد أن تم دفع فدية، فانتقلت إلى معسكر في شمال العراق حيث يعيش أفرادها منذ ذلك الحين.
لكن تصرفات عماد - الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام – عدوانية، ويرفض أي تقرّب منه، ويتحدث العربية بدلًا من الكرمانجية، لغته الأم.
يرافق الفيلم الوثائقي عماد في طريقه الصعب، ويكشف عن العواقب النفسية لتجارب العنف الهائلة والممنهجة التي عانى منها. تجارب الأسرة المروعة تمثل معاناة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأيزيديين.
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DW عربية
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