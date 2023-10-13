 طفولة عماد | تقارير جديدة | DW | 13.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

طفولة عماد

احتجز تنظيم داعش الإرهابي عماد وشقيقه ووالدته لأكثر من عامين. وقد تحررت العائلة الأيزيدية بعد أن تم دفع فدية، فانتقلت إلى معسكر في شمال العراق حيث يعيش أفرادها منذ ذلك الحين.

Sendung | Dokumentation Imads Kindheit

Sendung | Dokumentation Imads Kindheit

لكن تصرفات عماد -  الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام – عدوانية، ويرفض أي تقرّب منه، ويتحدث العربية بدلًا من الكرمانجية، لغته الأم.

يرافق الفيلم الوثائقي عماد في طريقه الصعب، ويكشف عن العواقب النفسية لتجارب العنف الهائلة والممنهجة التي عانى منها. تجارب الأسرة المروعة تمثل معاناة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأيزيديين.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:15 UTC
الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:15 UTC
الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:15 UTC
الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

From 'feeling dead' to finding 'inner peace' – traumatized Yazidis build a new life in Germany. The Caritas shared accommodation facility for Yazidis in Bad Saarow, eastern Germany, in July 2022 | Photo: Benjamin Bathke/InfoMigrants

كيف يؤسس الإيزيديون حياة جديدة في ألمانيا بعد تخطي أهوال داعش؟ 16.10.2022

آلاف الإيزيديين عانوا من ظلم وبطش داعش. عانى الناجون من صدمات شديدة بعد إنقاذهم. وبعد قضاء سنوات في مخيمات النازحين في العراق، تمكن أكثر من ألف إيزيدي من اللجوء في ألمانيا، نعرض ضمن هذا التقرير قصتين لاثنين منهم.

11.01.2023, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Die 37 Jahre alte Angeklagte (r) steht im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts neben einem ihrer Anwälte. Ihr wird vorgeworfen, sie habe eine Jesidin als Sklavin gehalten und weitere Verbrechen begangen. Am Mittwoch hat der Prozess gegen die mutmaßliche IS-Anhängerin vor dem Oberlandesgericht Koblenz begonnen. (Zu dpa «Prozessauftakt gegen mutmaßliche IS-Anhängerin und Sklavenhalterin») Foto: Thomas Frey/dpa - ACHTUNG: Die Angeklagte wurde auf Anweisung des Gerichts gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++

بعد عودتها من سوريا ـ بدء محاكمة ألمانية بتهمة استعباد إيزيدية 11.01.2023

من جديد تحاكم ألمانيا، امرأة ألمانية بتهمة استعباد شابة إيزيدية. وبدأت في كوبلنز محاكمة "نادين ك." التي جعلت هي وزوجها من امرأة إيزيدية عبدة لهما. وكان الزوج يقوم باغتصاب وضرب الشابة الأيزيدية بانتظام بعلم زوجته.

Displaced Iraqis from the Yazidi community are pictured at camp for internally displaced persons in the city of Zakho, 300 miles (475 kilometers) northwest of Baghdad, on May 5, 2022. - More than 10,000 people have fled fighting between the Iraqi army and Yazidi fighters affiliated with Turkey's banned Kurdistan Workers' Party (PKK), an official from Iraq's Kurdistan region said Thursday. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) (Photo by SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

عودة كابوس القتال والنزوح.. من يحمي الإيزيديين في سنجار؟ 07.05.2022

أدت الاشتباكات الأخيرة في منطقة سنجار التابعة لمحافظة نينوى في شمال العراق إلى نزوح ألف عائلة إيزيدية. ورغم وقف إطلاق النار لا يزال الوضع صعبا ومتوترا، ما أثار المخاوف حول وضع هذه الأقلية الدينية الكردية.

إعلان