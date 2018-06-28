طفل يستقبل أمه في المطار بطريقة غريبة..فماذا فعل؟!

بطريقة غريبة وفريدة من نوعها، استقبل طفل أمريكي يدعى داميان أمه العائدة من السفر في المطار، حاملاً لافتة مكتوب عليها عبارة "مرحباً بك يا أمي من السجن".
وكان الأب براندون نيلسون من ولاية أوكلاهوما، قد قرر عمل "مقلب" في زوجته التي كانت في رحلة عمل في ولاية ميتشيغان الأمريكية. وقالت باربرا لموقع توداي الإخباري الأمريكي والذي نشر الخبر: "كنت في رحلتين في ذلك اليوم وتأخرت كلتاهما" وعندما هبطت الطائرة، طلبت من زوجى أن يكون ابنى موجوداً لاستقبالي.. وبمجرد أن وصلت لم أجده أمامي وبعد لحظة وجدته رافعاً تلك اللافتة".
وقام الزوج بتصميم لافته كتب عليها مرحباً بك يا أمي من السجن" وأعطاها لابنه البالغ من العمر أربع سنوات ليرفعها. ونظراً لصغر سنه فلم يعرف الطفل داميان سوى أنها رسالة ترحيب بأمه.
وحسب الموقع، حمل الطفل اللافتة بكل ثقة وسعادة ووقف رافعاً إياها فور وصول أمه، التي اندهشت للوهلة الأولى وسط ضحكات المسافرين الموجودين في المطار، الأمر الذي دفعها لاستدراك الأمر ومن ثم بدأت في الضحك.
وأوضحت باربرا أنه كان عليها أن تجيب على السؤال الذي سأله كل من رأى الصورة بعد أن شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو"هل سبق أن دخلت السجن بالفعل؟" وكانت إجابتها "بالطبع لا". كما عبرت عن رأيها في المعنى العميق للافتة التي حملها ابنها قائلة: "يجب أن نتحلى بروح الفكاهة وألا نتخذ الأمور كلها بجدية وصرامة.. استمتعوا بالحياة".
وقد لاقت صورة الطفل مع اللافتة إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرتها باربرا. كما تم مشاركة الصورة 130 ألف مرة ونالت إعجاب ما يقرب من 75 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أكد الموقع الأمريكي توداي.
س.م/هـ.د
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