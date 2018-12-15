 طفل يجهش بالبكاء والسبب ميسي وسواريز | عالم الرياضة | DW | 05.01.2019

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عالم الرياضة

طفل يجهش بالبكاء والسبب ميسي وسواريز

ذكرت تقارير صحفية أن ميسي وزميله في "البلوغرانا" لويس سواريز زارا مستشفى للأطفال في برشلونة. الزيارة زرعت البسمة في وجوه الأطفال، الذين لم يتمكن البعض منهم من تمالك نفسه وأجهش بالبكاء بعد رؤية نجوم النادي الكتالوني.

UEFA Champions League - Gruppe B: Tottenham Hotspur - Barcelona (picture-alliance/D. Klein)

صورة من الأرشيف.

يستغل المشاهير، ومنهم نجوم كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، شهرتهم للفت الأنظار لبعض الفئات الاجتماعية وإدخال الفرحة في قلوب الآخرين. 

فقد ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، زارا  الجمعة ( الرابع من يناير/كانون الثاني 2019) الأطفال المرضى في مستشفى بمدينة برشلونة.

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن ميسي وسواريز، التقطا الصور مع الأطفال المرضى، حيث لم يستطع أحد الأطفال في المستشفى تمالك نفسه وأجهش بالبكاء بعد رؤيته نجمه المفضل ليونيل ميسي. وأضاف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات احتضن الطفل الصغير بعدما شاهده وهو يبكي، ووقع له إلى جانب سوارز على كرة كان يحملها معه.

مختارات

بعدما قاد النادي الكتالوني إلى الحاق الهزيمة بتوتنهام في عقر داره بأربعة أهداف، أكد عالم النفس الرياضي الشهير دون ماكفيرسون أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي يتحلى بصفة تُخوّله مواصلة نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر. (06.10.2018)

وتابع المصدر أن ميسي وسواريز، زرعا البسمة في وجوه الأطفال، الذين استمتعوا كثيراً بزيارة ميسي وسواريز. وأردف أن ميسي (31 عاما) وسواريز (31 عاماً) التقطا الصور أيضاً مع العاملين في المستشفى.

وعاد ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل أيام إلى تدريبات برشلونة، بعد قضاء عطلة أعياد الميلاد في بلدانهم، حيث يطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل الأحد ( السادس من يناير/كانون الثاني 2018) ضيفاً على فريق خيتافي، فيما يريد ميسي وسواريز رفع رصيدهما من الأهداف في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.

  • Cristiano Ronaldo

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على أعلى دخل في العالم بين لاعبي كرة القدم. وهو من أكثر الرياضيين شعبية ومن أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم. وارتفع إجمالي دخله 63 مليون يورو عام 2014 إلى 73 مليون يورو 2015.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    ليونيل ميسي حصل على المركز الرابع في العالم في قائمة الدخل وحصل على أكثر من 63 مليون يورو في عام 2015 بزيادة 12 مليون عن عام 2014 وذلك بسبب الأهداف الكثيرة التي سجلها مع برشلونة في مسابقات الدوري الإسباني.

  • USA Basketball NBA Los Angeles Lakers Kobe Bryant

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    في عام 2015 حصل لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت على دخل سنوي بمستوى 45.7 مليون يورو، حسب ما ذكرت مجلة "فوربيس" الأمريكية. ووصل راتبه السنوي إلى نحو 24 مليون يورو بالإضافة إلى دخل إضافي مقابل صفقات دعائية مع شركات "نايكي" و"لينوفو" وغيرها.

  • Tiger Woods demontiert sich selbst

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    تراجع دخل لاعب الغولف الأمريكي تايجر وودز خلال عام 2015 ليبلغ 46.7 مليون يورو بعد أن كان أعلى من 48 مليون يورو في العام الماضي. لكنه حصد خلال مسيرته الرياضية على مداخيل مجموعها حوالي مليار دولار.

  • Phil Mickelson

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لاعب الغولف فيل ميكلسون احتل المركز الثامن في القائمة بدخل وصل إلى 48 مليون يورو، حيث جنى معظمها من خلال صفقات دعائية مع شركات كبيرة. وفاز لاعب الغولف الأمريكي بأكثر من 50 مسابقة لغاية الآن.

  • USA Basketball NBA Oklahoma City Thunder - Washington Wizards

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    بلغ دخل لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن ديورانت نحو 50 مليون يورو في السنة، وذلك بعد حصوله على عقد مع شركة "نايكي" لمدة عشر سنوات بقيمة 274 مليون يورو. فيما وصلت قيمة عقده مع فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى 77.5 مليون دولار لستة مواسم.

  • USA Basketball NBA Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    ليبرون جيمس هو أحد لاعبي كرة السلة المتميزين في الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين وبلغ إجمالي دخله نحو 60 مليون يورو. ونجح الرياضي الذي يبلغ طوله 2.03 متر في توقيع الكثير من العقود التجارية مع شركات مثل "نايكي" و"ماكدونالز".

  • Schweiz Tennis Davis Cup - Roger Federer

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    حصل لاعب التنس السويسري روجر فيدرير على المركز الخامس في قائمة الدخل الأعلى بمستوى 61 مليون يورو. ووقع فيدرير العديد من صفقات الدعاية طويلة الأجل مع شركات كبيرة، مثل "نايكي" و"رولكس" و" كريدي سويس" ومرسيدس بينز".

  • Manny Pacquiao

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الملاكم الفلبيني ماني باكياو جاء في المركز الثاني في القائمة وبلغت قيمة دخله نحو 147 مليون يورو، نقلا عن مجلة فوربيس الأمريكية. وتحدى ماني باكياو في نزال شهير الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور وخسر أمامه بالنقاط لكنه حصل على مبالغ كبيرة. كما عقد الكثير من الصفقات الدعائية مع شركات مثل "نايكي" و"فولت لوكر" وغيرها.

  • Bildergalerie Floyd Mayweather

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    حطم الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور الأرقام القياسية على صعيد الدخل المالي بحصوله على أعلى دخل في المجال الرياضي في العالم. ويبلغ دخل الملاكم نحو 276 مليون يورو، حيث فاز في 49 نزال على حلبة الملاكمة ووقع على عدد من الصفقات الدعائية مع "بورغر كنغ" و"هوبلوت" وغيرها.

    الكاتب: يوشا فيبر / زمن البدري


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

رواتب هائلة وعقود خيالية وعلاوات بالملايين مقابل ما يقدمونه من مجهود رياضي. هؤلاء الرياضيون العشرة حصلوا على رواتب هي الأعلى في العالم، بلغت في مجموعها نصف مليار يوروو. لنتعرف عليهم في ألبوم صور. (22.12.2015)  

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