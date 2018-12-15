طفل يجهش بالبكاء والسبب ميسي وسواريز

يستغل المشاهير، ومنهم نجوم كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، شهرتهم للفت الأنظار لبعض الفئات الاجتماعية وإدخال الفرحة في قلوب الآخرين.
فقد ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، زارا الجمعة ( الرابع من يناير/كانون الثاني 2019) الأطفال المرضى في مستشفى بمدينة برشلونة.
وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن ميسي وسواريز، التقطا الصور مع الأطفال المرضى، حيث لم يستطع أحد الأطفال في المستشفى تمالك نفسه وأجهش بالبكاء بعد رؤيته نجمه المفضل ليونيل ميسي. وأضاف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات احتضن الطفل الصغير بعدما شاهده وهو يبكي، ووقع له إلى جانب سوارز على كرة كان يحملها معه.
وتابع المصدر أن ميسي وسواريز، زرعا البسمة في وجوه الأطفال، الذين استمتعوا كثيراً بزيارة ميسي وسواريز. وأردف أن ميسي (31 عاما) وسواريز (31 عاماً) التقطا الصور أيضاً مع العاملين في المستشفى.
وعاد ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل أيام إلى تدريبات برشلونة، بعد قضاء عطلة أعياد الميلاد في بلدانهم، حيث يطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل الأحد ( السادس من يناير/كانون الثاني 2018) ضيفاً على فريق خيتافي، فيما يريد ميسي وسواريز رفع رصيدهما من الأهداف في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على أعلى دخل في العالم بين لاعبي كرة القدم. وهو من أكثر الرياضيين شعبية ومن أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم. وارتفع إجمالي دخله 63 مليون يورو عام 2014 إلى 73 مليون يورو 2015.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
ليونيل ميسي حصل على المركز الرابع في العالم في قائمة الدخل وحصل على أكثر من 63 مليون يورو في عام 2015 بزيادة 12 مليون عن عام 2014 وذلك بسبب الأهداف الكثيرة التي سجلها مع برشلونة في مسابقات الدوري الإسباني.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
في عام 2015 حصل لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت على دخل سنوي بمستوى 45.7 مليون يورو، حسب ما ذكرت مجلة "فوربيس" الأمريكية. ووصل راتبه السنوي إلى نحو 24 مليون يورو بالإضافة إلى دخل إضافي مقابل صفقات دعائية مع شركات "نايكي" و"لينوفو" وغيرها.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
تراجع دخل لاعب الغولف الأمريكي تايجر وودز خلال عام 2015 ليبلغ 46.7 مليون يورو بعد أن كان أعلى من 48 مليون يورو في العام الماضي. لكنه حصد خلال مسيرته الرياضية على مداخيل مجموعها حوالي مليار دولار.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لاعب الغولف فيل ميكلسون احتل المركز الثامن في القائمة بدخل وصل إلى 48 مليون يورو، حيث جنى معظمها من خلال صفقات دعائية مع شركات كبيرة. وفاز لاعب الغولف الأمريكي بأكثر من 50 مسابقة لغاية الآن.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
بلغ دخل لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن ديورانت نحو 50 مليون يورو في السنة، وذلك بعد حصوله على عقد مع شركة "نايكي" لمدة عشر سنوات بقيمة 274 مليون يورو. فيما وصلت قيمة عقده مع فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى 77.5 مليون دولار لستة مواسم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
ليبرون جيمس هو أحد لاعبي كرة السلة المتميزين في الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين وبلغ إجمالي دخله نحو 60 مليون يورو. ونجح الرياضي الذي يبلغ طوله 2.03 متر في توقيع الكثير من العقود التجارية مع شركات مثل "نايكي" و"ماكدونالز".
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
حصل لاعب التنس السويسري روجر فيدرير على المركز الخامس في قائمة الدخل الأعلى بمستوى 61 مليون يورو. ووقع فيدرير العديد من صفقات الدعاية طويلة الأجل مع شركات كبيرة، مثل "نايكي" و"رولكس" و" كريدي سويس" ومرسيدس بينز".
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الملاكم الفلبيني ماني باكياو جاء في المركز الثاني في القائمة وبلغت قيمة دخله نحو 147 مليون يورو، نقلا عن مجلة فوربيس الأمريكية. وتحدى ماني باكياو في نزال شهير الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور وخسر أمامه بالنقاط لكنه حصل على مبالغ كبيرة. كما عقد الكثير من الصفقات الدعائية مع شركات مثل "نايكي" و"فولت لوكر" وغيرها.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
حطم الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور الأرقام القياسية على صعيد الدخل المالي بحصوله على أعلى دخل في المجال الرياضي في العالم. ويبلغ دخل الملاكم نحو 276 مليون يورو، حيث فاز في 49 نزال على حلبة الملاكمة ووقع على عدد من الصفقات الدعائية مع "بورغر كنغ" و"هوبلوت" وغيرها.
الكاتب: يوشا فيبر / زمن البدري