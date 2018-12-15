طفل يجهش بالبكاء والسبب ميسي وسواريز

يستغل المشاهير، ومنهم نجوم كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، شهرتهم للفت الأنظار لبعض الفئات الاجتماعية وإدخال الفرحة في قلوب الآخرين.

فقد ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، زارا الجمعة ( الرابع من يناير/كانون الثاني 2019) الأطفال المرضى في مستشفى بمدينة برشلونة.

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن ميسي وسواريز، التقطا الصور مع الأطفال المرضى، حيث لم يستطع أحد الأطفال في المستشفى تمالك نفسه وأجهش بالبكاء بعد رؤيته نجمه المفضل ليونيل ميسي. وأضاف أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات احتضن الطفل الصغير بعدما شاهده وهو يبكي، ووقع له إلى جانب سوارز على كرة كان يحملها معه.

وتابع المصدر أن ميسي وسواريز، زرعا البسمة في وجوه الأطفال، الذين استمتعوا كثيراً بزيارة ميسي وسواريز. وأردف أن ميسي (31 عاما) وسواريز (31 عاماً) التقطا الصور أيضاً مع العاملين في المستشفى.

وعاد ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل أيام إلى تدريبات برشلونة، بعد قضاء عطلة أعياد الميلاد في بلدانهم، حيث يطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل الأحد ( السادس من يناير/كانون الثاني 2018) ضيفاً على فريق خيتافي، فيما يريد ميسي وسواريز رفع رصيدهما من الأهداف في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.