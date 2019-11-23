طفل واحد من كل أربعة يعاني من مرض نفسي في ألمانيا!

كشفت مؤخرا بيانات واحدة من مؤسسات التأمين الصحي الألمانية أن طفلا واحد من بين كل أربعة أطفال في ألمانيا يعاني من مرض نفسي، ما يتطلب بقاء الكثير من الأطفال الذين يعانون من تلك الأمراض بالمشفى بمعدل يتجاوز الشهر الواحد.

وشملت الدراسة، التي تقوم على بيانات شركة DAK للتأمين الصحي في ألمانيا، 800 ألف طفل مُؤمَن عليهم من قِبل الشركة ما بين عامي 2016 و 2017.

وأشارت الدراسة إلى ظهور علامات الاضطراب النفسي على 24% من الأطفال التي شملتهم الدراسة، مع ارتفاع معدلات الإصابة لدى الفتيات بشكل ملحوظ عن الأولاد.

وتم تشخيص حوالي 2% من الأطفال، الذي تراوحت أعمارهم ما بين 10 و 17 عاما، بالاكتئاب. ونبهت الشركة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب بمعدل 5% خلال عام 2017 عن العام السابق له، إلا أن الاكتئاب والقلق هما جزء من أعراض أخرى لحالات كلها مرتبطة بالنمو والسلوك لدى الأطفال،

وبتعميم ما توصلت له الدراسة من نتائج، يمكن القول بأن معدلات الإصابة بتلك الأمراض يمكنه أن يصل لحوالي 238 ألف طفل في ألمانيا، وفقا للشركة.

وينبه رئيس شركة التأمين، أندرياس ستورم، إلى أن بعض الأطفال في المدارس معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالاكتئاب، وهؤلاء الأطفال غالبا ما يعانوا في صمت قبل أن يتم تشخيص حالتهم بشكل مناسب، على حد وصفه.

تأتي الأمراض النفسية في المركز الخامس ضمن الأمراض الأكثر شيوعا بين الأطفال، بعد أمراض الجهاز التنفسي والعدوى إثر فيروس أو التهاب ومشاكل العيون والجلد.

د.ب. (DW)