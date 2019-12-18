 طفل ماليزي في الثالثة يصبح أصغر عبقري في العالم | عالم المنوعات | DW | 21.01.2020

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طفل ماليزي في الثالثة يصبح أصغر عبقري في العالم

في الثالثة من عمره، ومع ذلك استطاع إبهار الجميع بعد أن حصل على مقعد في جمعية "منسا" البريطانية للعباقرة. فمن هو هذا الطفل الماليزي؟

Spanien Schulklasse in Burgos (Getty Images/AFP/C. Manso)

اكتشف والدا الطفل هاريز نبوغه بعدما بدأ يذهب إلى الحضانة (صورة رمزية)

تصدر طفل ماليزي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، بعدما صار أصغر عضو في جمعية "منسا" البريطانية، وهي مجتمع دولي لذوي معدلات الذكاء المرتفعة، وتنتشر فروعها في 80 دولة في أنحاء العالم وتضم عضويتها أكثر من 100 ألف شخص.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية على موقعها الإلكتروني بأن الطفل "هاريز نظيم محمد حلمي نعيم"، الذي يعيش في بريطانيا مع والديه، انضم مؤخراً إلى جمعية "منسا" في المملكة المتحدة، بعدما نال 142 درجة في مقياس "ستانفورد بينيت" للذكاء، ليكون ضمن نسبة 0.3 في المائة من الأذكياء في العالم، بحسب تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية.

ولم يتوقع والدا الطفل، "أنيرا أسيكين" و"محمد حلمي نعيم"، اللذان درسا الهندسة، أن يظهر ابنهما علامات على مثل هذا الذكاء العبقري في هذا العمر المبكر.

ونقلت صحيفة "مترو" عن والدته قولها: "لم يكن لدينا الكثير من الخبرة، ولذلك كنا نعتقد أن الأطفال جميعهم سواء"، مضيفة أنهم لم يعلموا بالأمر إلا عندما بدأ بالذهاب إلى الحضانة.

وكان العاملون في الحضانة أكدوا لوالديه أنه متفوق كثيراً عن الأطفال الآخرين، إذ تمكن خلال الفترة التي كان يذهب فيها إلى الحضانة من قراءة بعض كتبه المفضلة.

وتؤكد والدته أنه طفل في الثالثة من عمره بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يستمتع بالقفز في برك المياه وبالرسم والغناء، وجميع الأمور الطبيعية التي يفعلها طفل في سنه. وأوضحت أنه يحب طرح الأسئلة والتحدث عن الفضاء والأرقام، كما يحب قراءة الكتب.

ويأمل والداه في أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في رحلته نحو تحقيق أشياء مذهلة. وتابعت أنيرا: "الأمر مثير حقاً، ونحن على يقين بأن ذلك سيمنحه نوعاً من الإيمان بنفسه وبالثقة فيها، حتى يتمكن من إفادة المجتمع بشكل أفضل في المستقبل".

م.ش/ ي.أ (د ب أ)

  • Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    ولد العالم الفيزيائي ألبرت اينشتاين في مدينة أولم الواقعة على نهر الدوناو في ولاية بادن فوتيمبيرغ الألمانية في سنة 1879 من والدين يهوديين. وانتقلت عائلته في سنة 1880 للعيش في مدينة ميونيخ، وكان والده يعمل حرفيا ويملك ورشة صغيرة لتصنيع الأدوات الكهربائية.

  • Albert Einstein deutscher Physiker 1935

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    تأخر الطفل ألبرت في النطق وقيل إنه كان شغوفا بالطبيعة، وقد أهداه والده بوصلة وهو في عامه الخامس ليتعرف على قوانين الفيزياء. انتقلت عائلة اينشتاين للعيش في إيطاليا في سنة 1894. وفي سنة 1895 انتقل إلى سويسرا للدراسة. وتنازل اينشتاين عن جنسيته الألمانية حتى يتجنب الخدمة العسكرية التي كان يكرهها. وكان اينشتاين لا يحمل جنسية أي بلد للفترة من 1896 ولغاية 1901، وبعدها حصل على الجنسية السويسرية.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    لم يكن يبدو على اينشتاين الطفل والشاب أية علامات ذكاء خارق، وكان شخصا اعتياديا ولم يلفت الانتباه له إطلاقا. وفي سنة 1900 حصل على شهادة الدبلوم من زيوريخ وعمل كمدرس اختصاص لمادتي الرياضيات والفيزياء، بعدها عمل بعدها في الدائرة المسئولة عن منح براءات الاختراع في مدينة برن السويسرية.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    في سنة 1905 قدم اينشتاين معادلته الشهيرة (E = mc²)، وتعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وهي النظرية النسبية الخاصة. وفي نفس العام، وهو بعمر 26 عاما فقط، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة زيوريخ حول أبعاد الجزيئات. وقدم اينشتاين في نفس العام عدة دراسات علمية شكلت فيما بعد نواة الفيزياء الحديثة، منها إمكانية انتشار موجات الضوء في الفراغ وتفسير الزمان والكتلة والطاقة.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    عمل اينشتاين في سنة 1909 مدرسا للفيزياء النظرية في جامعة زيوريخ ومن ثم أستاذا محاضرا غير متفرغ. وفي سنة 1911 عينه القيصر فرانتس يوزف الأول، إمبراطور النمسا، أستاذا متفرغا للفيزياء في الجامعة الألمانية في مدينة براغ، وحصل أيضا على الجنسية النمساوية. وبعدها بعام عاد لجامعة زيوريخ ليعمل أستاذا متفرغا في جامعتها. أحب اينشتاين الموسيقى وعزف آلة الكمان.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    في سنة 1913 حصل اينشتاين على عضوية الأكاديمية البرويسية للعلوم الشهيرة وحصل على تخويل للعمل في التدريس في جامعة برلين لإتمام دراساته حول النظرية النسبية الخاصة. وعين مديرا لمؤسسة القيصر فيلهيلم للفيزياء في سنة 1917 وبقي في منصبه لغاية وصول النازيين إلى الحكم. في سنة 1919 بدأ العالم يتعرف على اينشتاين بعد توصل العلماء إلى إثباتات لنظرياته، وخاصة بما يتعلق بالجاذبية وقياس الفضاء المنحني حول الشمس.

  • Albert Einstein Porträt

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    حصل اينشتاين في سنة 1921 على جائزة نوبل للفيزياء عن أبحاثه في شرح ظاهرة التأثير الكهروضوئي وعمل الفوتونات، وليس عن النظرية النسبية، إذ لم يستطع العلماء آنذاك إثباتها أو نفيها. في سنة 1933 وبعد وصول النازيين إلى الحكم غادر اينشتاين ألمانيا وسلم جوازه الألماني وقدم طلبا للاستغناء عن جنسيته.

  • Albert Einstein mit seiner Stieftochter Margot bei der Einbürgerung als amerikanische Staatsbürger

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    أقام اينشتاين بعد ذلك في عدة مدن أوروبية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الجنسية الأمريكية في سنة 1940، واستقر هناك حتى وفاته في سنة 1955. وعرف عن مواقفه المعادية للحروب وكان من الداعيين إلى السلام العالمي.

  • Bildergalerie Nobelpreisträger Albert Einstein

    اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان

    لا تكمن عبقرية اينشتاين في نظرياته وبحوثه الكثيرة في مجال الفيزياء فحسب، بل أيضا في إمكانيته تصور آليات الكون وفهمها، ومنحته مخيلته كذلك إمكانية الإجابة عن أسئلة في مجال الرياضيات والفيزياء لا يمكن للكثيرين إدراكها.

    الكاتب: زمن البدري


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