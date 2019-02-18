طفل ريبري الخامس "يوقع" بين كوفاتش وكلوب

بعد مباراة الذهاب في ثمن نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وضيفه الألماني بايرن ميونيخ أظهرت لقطات تلفزيونية حديثاً بين مدربيّ الفريقين، يورغن كلوب ونيكو كوفاتش. كلوب بدا بحماسته المباشرة المعهودة، فيما لاح الانزعاج على وجه كوفاتش. فماذا جرى بين المدربيّن؟

عن ذلك قال كلوب في حوار مع "سكاي" بفكاهته المعهودة: "لم يكن الأمر سوى سوء فهم صغير. أردت مصافحة نيكو (كوفاتش) مباشرة بعد المباراة. لكنه كان مشغولاً بمصافحة بايرن بأكملها، وليس لاعبي بايرن ميونيخ فحسب".

وأضاف المدرب الألماني بالقول: "ثم قلت له حين عاد: ربما في المرة القادمة يمكنك أن تلفت نحوي التفاتة صغيرة ومن ثم نصافح لاعبينا والمساعدين. لأني وقفت بانتظارك مثل الثور أمام جبال".

بدوره رد كوفاتش على كلوب ضاحكاً: "كان عليه أن يتحدث إلى لاعبه فرانك ريبيري لأنه أصبح أباً للمرة الخامسة. وكان الأمر مثيراً"، ما أثار ضحك كلوب.

يُذكر أنه خلال مجريات المباراة ظهرت لقطة بين المدربيّن أثارت الكثير من التكهنات، فقد التفت كوفاتش نحو مدرب بروسيا دورتموند السابق، مقربا سبابتيّه وإبهاميّه من عينيّه كما لو كان يريد أن يقول لكلوب "أنظر جيداً، هذا هو اللعب الجيد"، الأمر الذي لم يبدو لطيفاً تجاه الأخير.

وفي تصريحات لاحقة كشف قائد سفينة البافاري عن سبب الجدل القصير بعد المباراة: "كل شيء على ما يرام. من التقاليد في إنجلترا أن يتصافح المدربان بعد صافرة النهاية. لكني عوضاً عن ذلك ذهبت أولاً إلى مقاعدنا لمصافحة لاعبينا، كما هو الحال في تقاليد الكرة الألمانية. لكن كلوب يعلم أن الأمر مختلفاً في إنجلترا. لهذا قدمت اعتذاري له وقلت إن الأمر لم يكن مقصوداً، فتصافحنا".