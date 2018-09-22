 ″طفلة نيوزيلندا الأولى″ تحضر قمة للسلام بالأمم المتحدة | أخبار | DW | 25.09.2018

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أخبار

"طفلة نيوزيلندا الأولى" تحضر قمة للسلام بالأمم المتحدة

حظيت رضيعة رئيسة وزراء نيوزيلندا بأول تجربة دبلوماسية بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك. وأحضرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ابنتها الرضيعة، إلى مقر الأمم المتحدة في وقت توافد فيه زعماء العالم على المقر الأممي.

USA Jacinda Ardern und Clarke Gayford mit Kind in der UN-Vollversammlung (Reuters/C. Allegri)

ببطاقة مرور أمني مسجل عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى"، دخلت (نيف تي اراها) البالغة من العمر ثلاثة أشهر أروقة وقاعات الأمم المتحدة لأول مرة بينما كانت أمها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تلقي كلمة في قمة للسلام بالجمعية العامة. أما والد الطفلة كلارك جيفورد، والذي يتفرغ لرعاية الطفلة، فقد جلس ضمن وفد نيوزيلندا وحمل نيف بينما كانت شريكته تلقي كلمتها أمس الاثنين.

وأرديرن (38 عاما) هي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودا وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990. وفي وقت سابق أمس، نشر جيفورد صورة على تويتر لبطاقة نيف الأمنية التي تجيز حضورها التجمع السنوي لزعماء العالم. وأضاف "كنت أتمنى لو أني التقطت صورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباني دخل قاعة اجتماعات أمس أثناء تغيير حفاضة. ستكون حكاية مثيرة في (عيد ميلادها) الحادي والعشرين".

وأرديرن هي أصغر من يشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، وأول من تأخذ إجازة وضع أثناء شغلها المنصب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة. وأضاف "رئيسة الوزراء أرديرن خير مثال على أنه ما من أحد يمكنه تمثيل بلده أفضل من أم عاملة. خمسة في المئة فقط من زعماء العالم نساء، لذا نود أن نرحب بهن هنا قدر المستطاع".

ي.ب/ ح ز (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie UN Gaddafi Rede will nicht enden (STAN HONDA/AFP/Getty Images)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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  • UN Generalversammlung 1979 in New York | Fidel Castro, Staatschef Kuba (picture-alliance/dpa/Arnie Sachs/Consolidated)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    زعيم كوبا الراحل فيدل كاسترو المعروف بخطبه المسهبة: إسهاب حاكم ليبيا السابق معمر القذافي يعتبر قصيرا من حيث المدة الزمنية مقارنة ً بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي ألقى أطول كلمة مسجلة استمرت أربع ساعات و29 دقيقة. هذه الصورة من عام 1979.

  • Vijaya Lakshmi Pandit indische Politikerin (Getty Images/Keystone/Hulton Archive)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    كل من يتقدم إلى المنصة يجب عليه انتظار كلمة رئيس الجمعية العامة. عام 1953 شغلت امرأة لأول مرة هذا المنصب: فيجايا لاكشمي بانديت كمندوبة للهند.

  • USA Nikita Chruschtschow spricht vor der UN Vollversammlung 1960 (picture-alliance/UPI)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    مغادرة القاعة شيء، والضرب بالحذاء على الطاولة في غضب شيء آخر، وهذا ما يجلب الانتقاد للرئيس السوفييتي السابق نيكيتا خروتشوف. ويبدو أنه كان يحتج على خطاب معاد للاتحاد السوفييتي ألقاه مندوب فليبيني عام 1960، أثناء الحرب الباردة. لكن هل الحادثة صحيحة؟ حفيدة خروتشوف كتبت على كل حال في عام 2000 أن العائلة تعتقد أنه ضرب بحذائه على الطاولة. في هذه الصورة، خروتشوف يهدد بالأمم المتحدة بقبضة يده.

  • Bildergalerie Politiker Gestik Hugo Chavez (Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    تشافيز يقترح على الجمعية العامة قراءة كتاب نعوم تشومسكي: "الهيمنة أو البقاء على قيد الحياة: البحث الأمريكي عن الهيمنة العالمية". هذا ما قام به الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز أمام الجمعية العامة عام 2006. ففي كلمته التي وصف فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأنه "شيطان" عرض كتابا للمؤلف نعوم تشومسكي وحث الحاضرين على قراءته. إعداد: إعداد: مالتيه روفير-كالمان


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الأمم المتحدة: إننا نخسر "الحرب ضد المجاعة" في اليمن

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