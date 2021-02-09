طفلة تدرس لاجئين في سوريا

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حولت الطفلة مريم الخيمة التي تعيش فيها في مخيم للاجئين شمال سوريا إلى فصل دراسي مصغر بسبب عدم وجود مدرسة أو مدرس في المنطقة. تنقل مريم ما تعلمته من مدرستها في إدلب إلى أقرانها الأطفال في المخيم الذي يحتوي على 45 خيمة.
عشر سنوات مرت على إدراج تدريس مادة التربية الإسلامية بالمدارس الألمانية. ولاية شمال الراين وستفاليا كانت السباقة في هذه الخطوة ثم تبعتها ولايات أخرى. إلى أين وصل هذا المشروع؟ وما هي العقبات والصعوبات التي لاتزال تعترضه؟
في عامي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا حوالي 1.2 مليون لاجئ. وبسبب الحرب في أوكرانيا، سيتم تجاوز هذا العدد في عام 2022. وأعداد اللاجئين من دول عربية في تزايد أيضا. DW جمعت لكم أهم الحقائق حول اللاجئين في ألمانيا.
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
مر عقد على إنشاء مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الذي أبصر فيه آلاف الأطفال السوريين النور. ولا يعرف هؤلاء عن وطنهم اليوم سوى ما يحكيه لهم أهاليهم من ذكريات، حكايات عن زمن كانت فيه البلاد آمنة مستقرة.
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