 طفلة تدرس لاجئين في سوريا | DW الأخبار | DW | 25.11.2022

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DW الأخبار

طفلة تدرس لاجئين في سوريا

حولت الطفلة مريم الخيمة التي تعيش فيها في مخيم للاجئين شمال سوريا إلى فصل دراسي مصغر بسبب عدم وجود مدرسة أو مدرس في المنطقة. تنقل مريم ما تعلمته من مدرستها في إدلب إلى أقرانها الأطفال في المخيم الذي يحتوي على 45 خيمة.

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