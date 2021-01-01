 طفلان لاجئان يسألان أمهما: ″لماذا ننام بالخيمة؟″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.01.2021

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ثقافة ومجتمع

طفلان لاجئان يسألان أمهما: "لماذا ننام بالخيمة؟"

وحيدة مع طفلين، عبرت هذه الأم البحر والحدود البرية لإيجاد مستقبل أفضل لعائلتها. لكن الحيطان أصبحت تضيق عليها رويدا رويدا، مؤكدة على أن كل هذه المعاناة: "من أجلهما".

اللاجئة سميرة في اليونان مع طفليها

في رحلتها الطويلة، كل ما كانت تفكر فيه سميرة هو طفليها.

كان لقاؤنا الأول هاتفيا، بصوتها الرقيق دعتني لشرب القهوة معاً في حي من أحياء أثينا اليونانية، سميرة، اسم مستعار، أم لطفلين، جاءت وحيدة من سوريا إلى "أوروبا الحلم” كما تدعوها.

لم تكن تواقة لإجراء مقابلة صحفية، ولكنها وافقت في النهاية بعد الاتفاق على إخفاء هويتها، فكان لقاؤنا الثاني.

هذه المرة جلسنا قبالة بعضنا البعض في مقهى عربي صغير في المدينة، وحولنا طفليها يركضان في كل زاوية، وفي عينيها "عزم شديد”، تشرب القهوة بيدها اليمنى، فيما تخفي بملابسها يدها اليسرى المبتورة منذ الولادة.

قارب الموت

مختارات

سورية أربعينية، تحتضن أطفالها الثمانية، وتحلم بتحقيق مستقبل مشرق لهم، بعيدا عن التشرد في أحياء أثينا اليونانية.

التحرك الألماني الأحادي الجانب في استقبال مهاجرين من اليونان يثير نقاشات حول مستقبل سياسة اللجوء الأوروبية. في بروكسل وبرلين تتم المراهنة على مخيمات أوروبية في الجزر اليونانية.

“كل ما مررت به في كفة، وقصة تهريبي إلى اليونان في كفة أخرى”، ليس غريبا أن يشعر اللاجئون بالرعب الشديد أثناء عبورهم البحر المتوسط على ظهر القوارب البلاستيكية، ولكن كل ما مر ببال سميرة هو أطفالها بعد أن ثُقب القارب، وبدأت المياه تتسرب حيث أقدامهما، "إن مت ما الذي قد يحدث لهما؟ كيف ألقيت بنفسي وبهم إلى التهلكة؟ الموت معاً هو الخلاص الوحيد”.

كان عمر طفلها البكر آنذاك ٤ سنوات، وابنتها ٣ سنوات، "حدثتهما طوال الرحلة عن المستقبل، وكيف سيكون لهما غرفة مليئة بالألعاب”.

أحاطت بهما بذراعها السليمة، وتركت ذراعها المبتورة الأخرى تتدلى إلى جانبها، "الكثير من الأفكار حول الموت والحياة تمر بك في تلك اللحظات”.

بعد أربع ساعات في عتمة البحر، بدت كما لو أنها أسابيع، وارتفاع منسوب المياه رويدا في وسط القارب، وصلت مع طفليها إلى جزيرة كيس، "اعتقلتنا الشرطة في اللحظة التي وطأت أقدامنا الأرض، وتم حبسنا لعشرين يوما في الميناء”.

من تركيا إلى اليونان

قدمت سميرة إلى اليونان في بداية انتشار وباء كورونا، فكانت الإجراءات أكثر قسوة من المعتاد، ولكنها كانت أهون عليها مما مرت به في تركيا، "وحيدة وحامل، هكذا كانت رحلتي من سوريا إلى تركيا”، في طريق مسيرها مشقة وتعب، وتكلفة المهرب المرتفعة جدا، "الحرب دفعتني للهرب، أصوات القنابل والصواريخ، كيف يمكن لطفل أن يعيش بشكل طبيعي وسطها؟ فقررت الهروب”.

لم يكن لها سند يساعدها، اضطرت للعمل في المطاعم أو التنظيف، وتعلمت اللغة في أوقات فراغها، "كان واجبا عليّ الانتظار حتى يصبح أطفالي قادرين على المشي، لا أستطيع الهرب إلى اليونان مع طفلين ويد واحدة".

لماذا نحن هنا يا أمي؟

"لماذا نحن هنا يا أمي؟"

لكن هذه الفترة امتدت من سنة، إلى سنتين، حتى أصبحت ثلاث سنوات، وبدأت المصاريف المالية تصبح أكبر على سميرة، وامتد الألم إلى ذراعها المبتورة، "كانت تركيا صعبة جدا، لم يعد الألم في يدي محتملا، مع كل هذا العمل والضغط، ووظيفتك كأم وحيدة دون معيل هي أن توفري كل شيء، وأن تجيبي على أسئلة أطفالك الفضولية والمؤلمة أحيانا".

"لماذا نحن هنا؟" هذا السؤال الذي أيقظ في سميرة رغبتها في الخروج من تركيا، والبدء بمكان جديد، ليصبح السؤال الذي يطرحه الطفلين دوما: "لماذا ننام بالخيمة؟".

"أخجل من ذراعي"

يركض الطفلان من حولنا، فيما تعدل سميرة جلستها على الكرسي البلاستيكي، وبين كل حديث وآخر، تلتفت للصغيرين قائلة: "لا تلعبوا على طرف الشارع، يمكنكم البقاء هنا".

"أبقت الحكومة علينا في الميناء لنحو عشرين يوما"، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، انتقلت سميرة بعدها إلى الخيم، "ربما لو كان أحد غيري لتأقلم مع الوضع، ولكني كنت خجلة من ذراعي المبتورة".

ولهذا كانت تتسلل سميرة في خضم الليل وحيدة لتغسل ملابس أطفالها، في محاولة للهروب من النظرات التي تترقب ذراعها، وهربا من الأسئلة الفضولية "كرهت كوني محور حديث مجموعة ما لأني دون ذراع، كرهت كوني حالة خاصة، وكرهت أن يتم التعامل معي على أني حالة خاصة".

كانت سميرة تتسلل ليلا هربا من النظرات الفضولية.

كانت سميرة تتسلل ليلا هربا من النظرات الفضولية.

"في أثينا... كأني محبوسة"

قامت الحكومة اليونانية بنقل سميرة وطفليها إلى أثينا، وتوفير شقة مشتركة لها لحين البت في قضيتها، ولكنها لازالت تحلم بسوريا، "كلنا نشتاق لأوطاننا، أحاول تذكر اللحظات قبيل الحرب، أحيانا، وأروي لأطفالي عنها".

لكنها الآن في اليونان، تصارع وحيدة مع صغيريها في شقة ضيقة، "أشعر كما لو أني محبوسة، دون لغة، دون أقارب"، وتشرح لي كيف أن الحيطان أصبحت تضيق عليها رويدا، فيما تنظر لطفليها مؤكدة ، "كل هذا من أجلهما".

مرام سالم – مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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