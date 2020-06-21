 طعن عدد من الأشخاص في ″حادث كبير″ في برمنغهام الانجليزية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2020

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أخبار

طعن عدد من الأشخاص في "حادث كبير" في برمنغهام الانجليزية

أعلنت الشرطة في مدينة برمنغهام الانجليزية الأحد عن حوادث طعن تسببت في إصابة عدد من الأشخاص. الشرطة تتحدث عن "حادث كبير" دون الكشف عن عدد الضحايا.

Großbritannien Birmingham Skyline (picture-alliance/Design Pics/C. Bowman)

وسط مدينة برمنغهام الانجليزية

تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في وسط برمنغهام ثاني مدن انجلترا، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد (سادس سبتمبر أيلول 2020)مشيرة إلى "حادث كبير" من دون التمكن، حتى ساعة نشر هذا التقرير، من تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغا الأحد عند الساعة 00,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بالتوقيت العالمي) بشأن تعرّض أشخاص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلّغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير في المنطقة ذاتها.

وأفادت "نحن على علم بوجود عدد من الجرحى، لكننا في الوقت الحالي لسنا في موقع يمكننا من تحديد عددهم أو درجة خطورة إصاباتهم". وأضافت "لكن جميع أجهزة الطوارئ تعمل بشكل مشترك في الموقع وتضمن حصول الجرحى على الرعاية الطبية".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزة البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.

وأفادت شرطة منطقة ميدلاند الغربية "لا يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل وقد نحتاج لبعض الوقت لنكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء. لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث في هذه المرحلة المبكرة".

م.س/ (رويترز، أ ف ب)

 

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