طعن ثلاثة أشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض

كشفت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء(12 تشرين ثاني/نوفمبر 2019) عن أن مقيما يمنيا نفذ عملية طعن رجلين وامرأة أعضاء بفرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ في وسط العاصمة الرياض. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قوله إن "الأجهزة الأمنية باشرت مساء أمس الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبد العزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض"، مشيرا إلى أنه" تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه ( مقيم يمني الجنسية)، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)".
وأعلن المتحدث أنه تم" تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة". واكتفى المتحدث بالقول انه " تم إيقاف الجاني واتخذت (السلطات) بحقه كافة الإجراءات النظامية".
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فرقة استعراضية تؤدي عرضًا على المسرح، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجم شخص على أفراد الفرقة فوق المسرح.
يذكر أن حديقة الملك عبدالله هي واحدة من المواقع التي تستضيف فعاليات موسم الرياض التي تستمر لشهرين، وهو جزء من حملة حكومية لفتح السعودية أمام السياحة وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)
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الكاتب: كيت موزر/إ.ف