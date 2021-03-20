 ″طعنة″ الزوج .. تودي بحياة سيدة مغربية في هامبورغ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.05.2021

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منوعات

"طعنة" الزوج .. تودي بحياة سيدة مغربية في هامبورغ

مدينة هامبورغ شهدت جريمة مروّعة كانت ضحيتها سيدة مغربية في العقد الرابع، تعرضت لهجوم بالسكين من قبل زوجها الذي اعتنق الإسلام حديثا، ففارقت الحياة مباشرة.

الشرطة الألمانية (صورة رمزية)

الشرطة الألمانية (صورة رمزية)

جريمة مروّعة استفاق عليها حيّ هورن الواقع في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا الخميس الماضي (29 أبريل/ أيار 2021)، بعدما قام رجل يعمل سائقا للشاحنات، في بناية سكنية واقعة في شارع فيديهشتراسه بالاعتداء على زوجته المغربية الجنسية بطعنة بسكين أودتها قتيلة.

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تعاني في ألمانيا مئات الآلاف من النساء من عنف أزواجهن أو شركاء حياتهن السابقين أو الحاليين. وتعتبر اللاجئات والمهاجرات أكثر عرضة للعنف المنزلي، بحسب مؤشرات دراسة حكومية. فما هي أسباب العنف ضد هذه الفئة من النساء؟

بدأت في ألمانيا محاكمة شاب سوري يعتقد أنه على صلة بجماعات إسلاموية متطرفة بعد أن هاجم شخصين بسكين ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر بجراح خطيرة. والدافع لفعلته كان "رفضه لميولهما الجنسية المثلية".

وسارعت شرطة المدينة إلى مسرح الجريمة مساء الأربعاء، بعدما حصلت على مكالمات هاتفية من بينها مكالمة من  صديقة حميمة سابقة للمتهم الرئيسي، قالت إن امرأة "مقتولة" متواجدة داخل الشقة، حسبما كشفت عن ذلك صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار. 

وتقول ذات الصحيفة إنه ووفقا للمعلومات المتوفرة لديها قام سائق الشاحنة أندرياس إس.-بي. (53 عاما) بطعن زوجته زهور ن. (40 عاما) في عنقها ما تسبب في وفاتها.

وأوضح المتحدث عن الشرطة فرويان أبينزيت أنه تمّ إلقاء القبض على "المتهم الرئيسي داخل الشقة بعد مقاومة من قبله. كما تمّت مصادرة العديد من السكاكين كأدلة جنائية".

وشُكلت وحدة خاصة للتحقيق في وقائع الجريمة. فيما أصدر المدعي العام قراراً بإلقاء القبض عليه بتهمة القتل ووضعه في الحبس الاحتياطي.

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وإلى غاية اللحظة لم تكشف عن دوافع الجريمة، فيما قال المتحدث عن شرطة هامبورغ أن التحريات بهذا الخصوص "ستتطلب بعض الوقت".

ونقلا عن بيلد، صرحت جارة الزوجين أنها تعرف الرجل "كشخص هادئ جدا. لكن زوجته التي ترتدي الحجاب لم نكن نراها أبدا".

يذكر أن الرجل الذي اعتنق الإسلام تزوج بالسيدة المغربية حديثا. وحين إلقاء القبض عليه صرخ بأنه "لا يعترف بالقضاء الألماني" وانتقد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفق تصريحات الشرطة.

ووفق مصادر DWعربية، تحاول أسرة الضحية "نقل جثمانها لدفنها في بلدها المغرب والعمل على متابعة الجاني قضائيا"، علما أن المغرب قفل حدوده الجوية أمام العديد من الرحلات القادمة من دول أوروبية من بينها ألمانيا في إطار مجموعة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

و.ب

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