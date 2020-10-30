 طعام الكلاب .. هل يصلح للاستهلاك الآدمي أم يؤدي إلى الموت؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.10.2020

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منوعات

طعام الكلاب .. هل يصلح للاستهلاك الآدمي أم يؤدي إلى الموت؟

هل فكرت يوما في أن ظروف مفاجئة وخطيرة قد تضطرك للبحث عن طرق مبتكرة للبقاء على قيد الحياة؟ مثلا في حالة طوارئ لم تستعد لها، ولم تجد أمامك غير طعام كلبك للأكل. فهل يمكن للبشر تناول طعام كلابهم؟

صورة لكلب بنظارات شمسية

صورة لكلب بنظارات شمسية

إذا كان كلبك يستمتع بقطع من المأكولات الخاصة بك من وقت لآخر، فهل يمكنك أنت أيضا فعل ذلك واستعارة أكل كلبك الخاص في حالة الاضطرار؟ هنا نجيب على تساؤل ما إذا كان طعام الكلاب آمنا للبشر، وعن مخاطر ذلك.

مختارات

نتيجة غريبة توصلت إليها دراسة حديثة حول استجابة أدمغة الكلاب للصور، لن تصدقها إن كنت تمتلك كلبا وفيا في المنزل، اعتاد على تمييزك بين العديد من البشر. فما جديد الدراسة؟

بعد تدريب استمر أسبوعا لكلاب بالجيش الألماني، تمكنت الكلاب من اكتشاف بصورة سليمة ونتائج مذهلة المصابين بفيروس كورونا المستجد. نتيجة تحتاجها المطارات والملتقيات الرياضية وغيرها للحد من انتشار كورونا.

في الواقع طعام الكلاب المصنع ليس مخصصًا للاستهلاك البشري ولا يخضع لنفس معايير الإنتاج مثل طعام الإنسان، ولكن من غير المرجح أن يسبب تناول كمية صغيرة منه ضررا، حسب مقال علمي حول الموضوع نشرته مجلة "هيلث لاين" الطبية.

ويتكون طعام الكلاب المصنع عادة من مزيج من المنتجات الحيوانية والحبوب وفول الصويا والفيتامينات والمعادن، مما يخلق نظامًا غذائيًا متوازنًا من الناحية الغذائية لحيوان أليف. كما تشمل المنتجات الحيوانية الموجودة في أغذية الكلاب المحضرة تجارياً قطعا من اللحوم والعظام والجلد والأعضاء وأجزاء الحيوانات التالفة التي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري.

وعلى الرغم من أن هذه المكونات لا تعتبر شهية لمعظم الناس، إلا أنها ليست خطيرة من الناحية الاستهلاكية مادام تم طهيها ومعالجتها وتخزينها بشكل صحيح، حسب مقال نشرته مجلة "لايف سايانس" حول الموضوع.

ومع ذلك، يؤكد مقال مجلة "هيلث لاين" أن بعض أنواع الفيتامينات المضافة إلى طعام الكلاب تشكل مصدر خطر على صحة البشر. فقد تحتوي أنواع معينة من طعام الكلاب على شكل اصطناعي من "فيتامين ك" يُعرف باسم "ميناديون" أو "فيتامين ك 3"، الذي على الرغم من كونه آمنًا للكلاب، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه سام للبشر إن تم تناوله بكميات كبيرة.

Bildergalerie - Die seltsamsten Berufe der Welt

أكل خاص بالكلاب

كما أن البشر لديهم احتياجات غذائية مختلفة عن الكلاب، ولا يحتوي طعام الكلاب على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة، حسب المجلة.

وتطرقت مجلة "هيلث لاين" لمثال فيتامين "سي"، الذي يعتبر مكونا غذائيا أساسيا لصحة الإنسان ووظيفة المناعة لجسمه، وأبرزت أن الدراسات العلمية تؤكد أن جسد الإنسان لا يستطيع إنتاج الفيتامين وبالتالي يجب أن يحصل عليه من الطعام.

بخلاف ذلك تستطيع الكلاب أن تصنع الفيتامين عبر كبدها، لذلك ليس من الضروري تضمينه في طعامها. وبالتالي، لا يمكن للإنسان أن يعتمد على طعام الكلاب كمصدر أساسي للتغذية، فقد يعرضه ذلك للإصابة بسوء تغذية بمرور الوقت، حسب المصدر ذاته.

وقد ذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية، أن عملية إنتاج طعام الكلاب لا تحتوي على نفس القواعد الصارمة التي يخضع لها طعام الإنسان. وعلى الرغم من أن معظم طعام الكلاب يحتوي على نفس المكونات الأساسية الموجودة في طعام البشر، أي البروتين والكربوهيدرات والدهون، فإن نسب هذه المكونات تختلف عن الطعام البشري ويمكن أن تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة من الزمن.

م.ب/ص.ش

  • Treuer Hund (picture-alliance/dpa/J. Munoz)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    12 عاما من الانتظار

    "كانيلو" كلب عاش في مدينة قادس الإسبانية في ثمانينات القرن الماضي. وكان هذا الكلب يرافق صاحبه المريض إلى المستشفى مرة واحدة كل أسبوع، حيث ينتظره خارجاً. وفي إحدى حصص العلاج، توفي صاحب الكلب ولم يخرج أبداً. وظل "كانيلو" ينتظر صاحبه 12 سنة كاملة أمام باب المستشفى على أمل عودته. فيما تكلف الجيران بإطعام هذا الحيوان، الذي ضرب مثالاً نادراً في الوفاء.

  • Hundestatue, Edinburgh, Schottland, Großbritannien, Europa (picture-alliance/imagebroker/M. Nitzschke)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    رفيق في البيت والقبر

    عاش الكلب "بوبي" في مدينة ادنبره الاسكتلندية منتصف القرن التاسع عشر. وكان "بوبي" يقضي معظم الوقت مع صاحبه الذي كان شرطياً. وبعد وفاة صاحبه الشرطي ظل "بوبي" ملازما لقبر صاحبه لمدة تصل إلى 14 سنة إلى أن مات. وهناك الآن تمثال صغير لهذا الكلب الوفي.

  • Hund Capitan am Grab seines Herrchens (picture-alliance/dpa/J. Garff)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    5 سنوات أمام قبر صاحبه

    لا تختلف كثيراً قصة الكلب "كولي" عن "بوبي"، فبعدما توفي صاحبه قرر "كولي" البقاء أمام قبر صاحبه المتوفى في الأرجنتين وعدم التحرك من هناك، وذلك رغم عدة محاولات من طرف عائلة الميت. وبقي "بوبي" على هذا الحال لأكثر من خمس سنوات كاملة.

  • Hunde in Berlin - Hundegrab (picture-alliance/W. Steinberg)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    الكلب "فيدو"

    في قرية إيطالية، عاش الكلب "فيدو" برفقة صاحبه لويجي، الذي كان يعمل في النجارة. وكان "فيدو" يرافق صاحبه يومياً إلى محطة القطارات، من أجل الذهاب إلى عمله وينتظر في نفس الآن قدومه من العمل في نفس المحطة. وفي سنة 1943، توفي لويجي وظل الكلب "فيدو" ينتظر لسنوات قدوم صاحبه إلى أن مات هو أيضاً.

  • Deutscher Schäferhund (picture-alliance/imageBroker/E. Bömsch)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    "غاوتشو"

    تعتبر قصة الكلب "غاوتشو" من بين قصص قوة العلاقة بين الإنسان والحيوان. فقد كان "غاوتشو" يعيش مع صاحبه في الأورغواي في ستينيات القرن الماضي. وفي يوم من الأيام، مرض صاحب الكلب وتم نقله إلى المستشفى الذي يبعد عن منزله بـ 50 كيلومتراً. ولم يتعود "غاوتشو" على فراق صاحبه ليقرر البحث عنه، حيث وجده بالفعل. وبعد وفاة صاحبه، بقي "غاوتشو" إلى جانب قبره 30 يوماً كاملة. إعداد: ر.م/إ.ف

    الكاتب: مهدوي رضوان


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