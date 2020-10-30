طعام الكلاب .. هل يصلح للاستهلاك الآدمي أم يؤدي إلى الموت؟

إذا كان كلبك يستمتع بقطع من المأكولات الخاصة بك من وقت لآخر، فهل يمكنك أنت أيضا فعل ذلك واستعارة أكل كلبك الخاص في حالة الاضطرار؟ هنا نجيب على تساؤل ما إذا كان طعام الكلاب آمنا للبشر، وعن مخاطر ذلك.

في الواقع طعام الكلاب المصنع ليس مخصصًا للاستهلاك البشري ولا يخضع لنفس معايير الإنتاج مثل طعام الإنسان، ولكن من غير المرجح أن يسبب تناول كمية صغيرة منه ضررا، حسب مقال علمي حول الموضوع نشرته مجلة "هيلث لاين" الطبية.

ويتكون طعام الكلاب المصنع عادة من مزيج من المنتجات الحيوانية والحبوب وفول الصويا والفيتامينات والمعادن، مما يخلق نظامًا غذائيًا متوازنًا من الناحية الغذائية لحيوان أليف. كما تشمل المنتجات الحيوانية الموجودة في أغذية الكلاب المحضرة تجارياً قطعا من اللحوم والعظام والجلد والأعضاء وأجزاء الحيوانات التالفة التي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري.

وعلى الرغم من أن هذه المكونات لا تعتبر شهية لمعظم الناس، إلا أنها ليست خطيرة من الناحية الاستهلاكية مادام تم طهيها ومعالجتها وتخزينها بشكل صحيح، حسب مقال نشرته مجلة "لايف سايانس" حول الموضوع.

ومع ذلك، يؤكد مقال مجلة "هيلث لاين" أن بعض أنواع الفيتامينات المضافة إلى طعام الكلاب تشكل مصدر خطر على صحة البشر. فقد تحتوي أنواع معينة من طعام الكلاب على شكل اصطناعي من "فيتامين ك" يُعرف باسم "ميناديون" أو "فيتامين ك 3"، الذي على الرغم من كونه آمنًا للكلاب، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه سام للبشر إن تم تناوله بكميات كبيرة.

أكل خاص بالكلاب

كما أن البشر لديهم احتياجات غذائية مختلفة عن الكلاب، ولا يحتوي طعام الكلاب على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة، حسب المجلة.

وتطرقت مجلة "هيلث لاين" لمثال فيتامين "سي"، الذي يعتبر مكونا غذائيا أساسيا لصحة الإنسان ووظيفة المناعة لجسمه، وأبرزت أن الدراسات العلمية تؤكد أن جسد الإنسان لا يستطيع إنتاج الفيتامين وبالتالي يجب أن يحصل عليه من الطعام.

بخلاف ذلك تستطيع الكلاب أن تصنع الفيتامين عبر كبدها، لذلك ليس من الضروري تضمينه في طعامها. وبالتالي، لا يمكن للإنسان أن يعتمد على طعام الكلاب كمصدر أساسي للتغذية، فقد يعرضه ذلك للإصابة بسوء تغذية بمرور الوقت، حسب المصدر ذاته.

وقد ذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية، أن عملية إنتاج طعام الكلاب لا تحتوي على نفس القواعد الصارمة التي يخضع لها طعام الإنسان. وعلى الرغم من أن معظم طعام الكلاب يحتوي على نفس المكونات الأساسية الموجودة في طعام البشر، أي البروتين والكربوهيدرات والدهون، فإن نسب هذه المكونات تختلف عن الطعام البشري ويمكن أن تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة من الزمن.

م.ب/ص.ش