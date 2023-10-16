 طريق مونتينيغرو السريع - صفقة الجبل الأسود مع الصين | تقارير جديدة | DW | 16.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

طريق مونتينيغرو السريع - صفقة الجبل الأسود مع الصين

الخطر يتهدد مضيق تارا الفريد في مونتينيغرو بسبب إنشاء أول طريق سريع في البلاد. تتولى تنفيذ المشروع المثير للجدل شركة "الطرق والجسور الصينية"، إحدى أكبر شركات الإنشاءات الحكومية في الصين.

Dokumentation Prestigeprojekt Autobahn - Montenegros Deal mit China

Dokumentation Prestigeprojekt Autobahn - Montenegros Deal mit China


يقع مضيق تارا الخلاب تحت حماية اليونسكو منذ عام 1976. منذ عام 2017 دقت المنظمات البيئية والعديد من هواة الصيد في مونتينيغرو ناقوس الخطر، عندما ذاع نبأ بناء كيلومترين من الطريق السريع الجديد مباشرة على طول مجرى نهر تارا.
 

Dokumentation Prestigeprojekt Autobahn - Montenegros Deal mit China


أحد هؤلاء مايل لازاريفيتش؛ رئيس نادٍ لصيد الأسماك في كولاسين، وقد اهتم لسنوات عديدة بحماية مخزون تارا السمكي هناك. يشعر الرجل البالغ من العمر 70 عاماً بألم كبير لدى رؤية أعمدة الطريق السريع الضخمة على مجرى النهر: "لقد اختفت الأسماك، واختفت الحياة من النهر. الآن لدينا هنا صحراء."
 

Dokumentation Prestigeprojekt Autobahn - Montenegros Deal mit China


ستربط 170 كيلومتراً من الطرق السريعة، الساحل الأدرياتيكي في مونتينيغرو بالشمال المتخلف من البلاد، وأيضاً بالاتحاد الأوروبي عبر صربيا. وقد تم الانتهاء تقريباً من 42 كيلومتر من العاصمة بودغوريتشا وكولاسين، نفذتها "شركة الطرق والجسور الصينية" (CRBC)، بقرض من بنك "إكسيم بنك" الصيني. ترتب على ذلك ارتفاع كبير في مديونية مونتينيغرو التي تطمح إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

Dokumentation Prestigeprojekt Autobahn - Montenegros Deal mit China

ألكسندر مرداك من جمهورية مونتينيغرو يتابع عمليات البناء منذ بدايتها، فقد عينته "شركة الطرق والجسور الصينية" (CRBC) مسؤولاً عن الصحة والسلامة والبيئة في المشروع، وهو مقتنع بأن الطريق السريع والمستثمرين الصينيين، أفضل خيار تم تبنيه خلال القرن الماضي لتنمية الجبل الأسود. قناعته هي: "إذا انتظرنا حتى ينتهي البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي من حساباتهم بشأن ما نحتاجه، فلن نبدأ إلا بعد 10 أو 15 عاماً. لذا علينا أن نفكر في أنفسنا أولاً".

 

مواعيد البث

DW  عربية

السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 14:00 UTC
السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC
السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 20:30 UTC
الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 –01:00 UTC
الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 08:00 UTC
الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 08:30 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

إعلان