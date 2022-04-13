 طريق النجاح الوعر لأبناء المهاجرين | صنع في ألمانيا | DW | 13.04.2022

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صنع في ألمانيا

طريق النجاح الوعر لأبناء المهاجرين

ينبغي دمع اللاجئات الأوكرانيات بسرعة في سوق العمل. تُظهر قصص أبناء المهاجرين السابقين صعوبة طريقهم للوصول إلى النجاح الاقتصادي. اليوم هناك تحول في طريقة التفكير، لتحقيق تكافؤ فرص للمهاجرين.

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