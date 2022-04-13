طريق النجاح الوعر لأبناء المهاجرين

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ينبغي دمع اللاجئات الأوكرانيات بسرعة في سوق العمل. تُظهر قصص أبناء المهاجرين السابقين صعوبة طريقهم للوصول إلى النجاح الاقتصادي. اليوم هناك تحول في طريقة التفكير، لتحقيق تكافؤ فرص للمهاجرين.
أكدت دراسة لمعهد "روبرت كوخ" الألماني تدني نسبي للتلقيح ضد فيروس كورونا لدى فئة المواطنين المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا بالمقارنة مع غيرهم من الفئات، غير أن الأسباب الحقيقة لا تكمن في "الأصول" ولكن في عوامل أخرى.
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