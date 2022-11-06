 طريق الموت - جرائم حرب في أوكرانيا | وثائقي | DW | 24.11.2022

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وثائقي

طريق الموت - جرائم حرب في أوكرانيا

بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في أوكرانيا أظهرت مقاطع فيديو لطائرة بدون طيار أدلة أولى على جريمة حرب. مسرح الجريمة طريق سريع بالقرب من كييف. استطاع صحفيون الوصول إلى ناجين وأقرباء الضحايا وحددوا هوية الجناة المشتبه بهم.

يتوقع المدعي العام المحقق في جرائم الحرب أن يكون أكثر من 30 مدنيا قد قتلوا. ولكن، من هم الجناة؟ لم يستطع الجنود إزالة جميع الأدلة قبل مغادرتهم البلدات المحتلة شمالي كييف. فقد اكتشف صحفيون وثائق هامة في الملاجئ السابقة على طول طريق جيتومير السريع غرب كييف. وهي إيصالات موقعة من قبل الجنود الروس على استلامهم أسلحة وذخيرة. تشير الأدلة إلى الوحدة رقم 46108 في الكتيبة الخامسة المدرعة. في الفيلم الوثائقي "طريق الموت"، أعيد تركيب وقائع جريمة حرب ضد مدنيين أوكرانيين بمساعدة شهود عيان وضحايا ووثائق. والأدلة تقود إلى وحدة عسكرية روسية سيئة السمعة.

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