 طريقة واعدة لفحص دم مرضى السرطان للاكتشاف المبكر | DW الأخبار | DW | 09.06.2023

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طريقة واعدة لفحص دم مرضى السرطان للاكتشاف المبكر

تم مؤخرا نشر نتائج دراسة كبرى في بريطانيا حول دقة اختبار جديد للدم لـ 50 نوعا مختلفا من السرطان تبدو واعدة. الفحص يعطي نتائج مبكرة تساهم في سرعة علاج المرض الخبيث.

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