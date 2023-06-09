طريقة واعدة لفحص دم مرضى السرطان للاكتشاف المبكر

اكتشاف الخلايا المسؤولة عن انتكاس مرضى سرطان القولون

أظهرت الدراسات الإحصائية أن مرض سرطان القولون يعود مجدداً لنحو 20 إلى 35 % من الأشخاص بعد الاستئصال والعلاج الكيميائي. واليوم نجح علماء في التعرف على خلايا سرطانية مختبئة بعد استئصال الأورام السرطانية من القولون.