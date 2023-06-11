طريقة واعدة لاكتشاف السرطان ومعالجته

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تم مؤخرا نشر نتائج دراسة في بريطانيا حول دقة اختبار جديد للدم يساعد على اكتشاف عشرات الأنواع من مرض السرطان قبل استفحاله في الجسم. الفحص يعطي نتائج مبكرة تساهم في علاج المرض الخبيث.
توصل علماء من بريطانيا إلى أن فحص دم يكشف عن أكثر من خمسين نوعاً مختلفاً من الأورام السرطانية. هذا الاكتشاف الواعد يسرع من تشخيص السرطان وبالتالي تلقي العلاج المناسب مبكراً.فما هو فحص "جاليري" للدم؟
تواصل شركة بيونتيك لصناعة الأدوية جهودها في توفير لقاح ضد مرض السرطان. الشركة الألمانية أعلنت أن أبحاثها دخلت مراحل متقدمة وأنها ستبدأ قريبا في إجراء تجارب سريرية. وكانت بيونتيك في مقدمة الشركات التي طورت مضادا لكورونا.
دخل لقاح جديد مضاد لسرطان المخ تم إنتاجه اعتماداً على الحمض النووي المرسال mRNA مراحل التجارب السريرية. يقول علماء إن النتائج تبدو واعدة خاصة وأن اللقاح لا يقتل خلايا المرض فحسب وإنما يعمل على تكوين مناعة ضده أيضاً.
أظهرت الدراسات الإحصائية أن مرض سرطان القولون يعود مجدداً لنحو 20 إلى 35 % من الأشخاص بعد الاستئصال والعلاج الكيميائي. واليوم نجح علماء في التعرف على خلايا سرطانية مختبئة بعد استئصال الأورام السرطانية من القولون.
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