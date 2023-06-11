 طريقة واعدة لاكتشاف السرطان ومعالجته | DW الأخبار | DW | 09.06.2023

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DW الأخبار

طريقة واعدة لاكتشاف السرطان ومعالجته

تم مؤخرا نشر نتائج دراسة في بريطانيا حول دقة اختبار جديد للدم يساعد على اكتشاف عشرات الأنواع من مرض السرطان قبل استفحاله في الجسم. الفحص يعطي نتائج مبكرة تساهم في علاج المرض الخبيث.

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