طريقة هندية جديدة لمنع الطلاب من الغش في الامتحانات

قدمت إدارة مدرسة هندية اعتذارها بعد نشر مجموعة من الصور لطلابها وتظهرهم وهم يضعون صناديق من الورق المقوى على رؤوسهم أثناء أداء أحد الامتحانات لثنيهم عن الغش.
وكشفت مدرسة "كلية بهاغات" في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند أنها قامت بتجربة لهذا الإجراء الجديد الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره مدير المدرسة إم بي. ساتيش. وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون في صفوف أنيقة، وكانت رؤوسهم مغطاة بصناديق كرتون مفتوحة من جانب واحد وأمامهم أوراق الامتحان، وذلك لمنعهم من الغش.
وفي هذا السياق وصفت سي أن أن الطريقة بأنها "تشبه وضع الغمامتين على عيني الحصان"، لينظر أمامه فقط.
وأدت الصور إلى موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة المدرسة بسبب هذا الإجراء، كما وصف س. سوريش كومار، وزير التعليم في الولاية الهندية، ممارسة المدرسة هذه بـ "غير المقبولة"، وأضاف في تغريدة على تويتر: "ليس لأي شخص الحق في معاملة أي شخص وخصوصاً الطلاب مثل الحيوانات. هذا التجاوز سيتم التعامل معه على نحو مناسب".
بيد أن مدير المدرسة قال إن هذه التجربة تمت بموافقة الطلاب وقاموا بجلب صناديق الكارتون. أضاف موضحاً: "لم نجبرهم على ذلك بأي شكل من الأشكال. ويمكن ملاحظة أن بعضهم لم يضعوا الصناديق على رؤوسهم".
ع.غ/ أ.ف
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
النوم: قلة النوم تفقدك التركيز طيلة اليوم. ولكي تتمتع بنوم عميق ومريح عليك بممارسة الرياضة باعتدال لأنها تجعل نومك أعمق وقد تقلل من الفترة التي تحتاجها من ساعات النوم يوميا.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
الضوء: يزيد الضوء من قدرتنا على العمل والأداء، لأن الظلام يجعل أجسادنا تستعد للنوم. ولزيادة التركيز ينبغي العمل في ضوء النهار، وعند العمل أثناء الليل ينبغي إشعال الضوء.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
التغذية: تساعد التغذية على التركيز أكثر مما يعتقد أغلب الناس. لذلك ينبغي اختيار الطعام بحيث لا يمتلئ البطن تماما ولا يصاب الإنسان بالتخمة بعد الأكل. وينصح بتناول إفطار جيد للحفاظ على مستوى التركيز، أما في الغداء فيمكن تناول ما تيسّر من الطعام الخفيف كالخضروات والفواكه والأرز. وقبل القيام بعمل معين، تناولْ بعض الطعام!
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
الشرب: تصل نسبة الماء في الجسم إلى 70%. بإمكان الإنسان الصبر على الأكل لمدة أسبوعين لكن لا يمكنه البقاء دون ماء لأكثر من ثلاثة أيام. بين ليترين إلى ثلاثة ليترات هو ما يحتاجه الإنسان يوميا من الماء. خذ معك دائما قنينة (عبوة) ماء كبيرة حين تخرج من البيت.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
مكان العمل: عليك الجلوس في مكان عمل هادئ وخلفك باب غرفة العمل كي لا تلهيك حركة الداخلين عبره أو المارين أمامه عن التركيز في العمل. الألوان الحمراء والخضراء والصفراء تزيد التركيز، كما أن اللون الأزرق يعلي روح الإبداع ويعمل على تهدئة الأعصاب.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
كيفية الجلوس: تلعب هيئة الجلوس دورا في التركيز أثناء العمل. اجعل قدميك في زاوية تسعين درجة أثناء التعلم والمذاكرة أو الدراسة وستلمس فرقا في التركيز. كما أن الوقوف أثناء العمل يساعد على التركيز. وأثناء الجلوس حافظ على استقامة عمودك الفقري.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
الرياضة: تجعلنا الرياضة أكثر توازنا. أما قلة الحركة فتجعلنا أكثر عصبية وأقل تركيزا. المشي أسهل أنواع الرياضات. ويزيد، عند ممارسته في الصباح الباكر، من هرمون السعادة في الجسم.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
التوازن في استهلاك طاقة الجسم: لا تركز طاقتك في شيء وحيد، ولكن حاول توزيعها على عدة مجالات مثل الهوايات. وخصص وقتا لجسدك ولعقلك وروحك. ولا تصرف كل طاقتك فقط في العمل، فذلك يقلل من القدرة على التركيز وقد يؤدي إلى ما يسمى بـ "الاحتراق النفسي".
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
الاستراحة: خذ استراحة من وقت إلى آخر أثناء العمل. إنه أمر ضروري لصحتك النفسية والجسدية ويساعد على التركيز.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
الاستمتاع بالعمل: تلعب درجة اهتمامك بما تفعله دورا في التركيز. حاول أن تحفز نفسك بنفسك وأن تثير اهتمامك بما تعمل، كي تكون أكثر تركيزا.
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هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة
النجاح يبدأ من الرأس: حاول التأثير على عقلك وجعله أكثر تركيزا من خلال أن تعِدَ نفسك بنفسك بأنك ستعمل بتركيز. ولا بأس من مكافئة نفسك في حال أنجزت عملا صعبا خلال وقت قياسي مثلا.
الكاتب: إعداد: علي المخلافي