 طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من الوزن الزائد | عالم المنوعات | DW | 16.12.2019

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منوعات

طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من الوزن الزائد

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق توصف أحياناً بالقاسية من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة إلى طريقة بسيطة وفعالة للتغلب على مشكلة الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق. فما هي هذه الطريقة؟

حمية 12 ساعة قد تساعد في التعامل مع ارتفاع الوزن.

مشكلة ارتفاع الوزن تزداد حدتها مع مرور الوقت.

في نتيجة، يتوقع أن تساعد الكثير من الناس حول العالم في التخلص من مشكلة تتفاقم خطورتها مع مرور الوقت، توصلت دراسة إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لمدة 12 ساعة على الأقل، يعد طريقة فعالة للتخلص من مشكلة الوزن الزائد، حسب ما ذكر موقع " nau.ch".

مختارات

كشفت دراسة حديثة أن وظائف الكلى تتدهور مع زيادة بدانة الشخص. الدراسة أشارت إلى فئات عمرية يمكنها أن تكون أكثر عرضة للإصابة بضعف وظائف الكلى. فمن هي هذه الفئة؟ (01.02.2019)

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق "قاسية" من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة حديثة إلى أن الصوم لساعات متواصلة في اليوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن. فكيف فسرت هذه الدراسة النتيجة المُحصل عليها؟ (27.07.2019)

وتشتهر هذه الطريقة بحمية 12 ساعة، حيث يصوم الشخص في نصف اليوم ويتناول الطعام فقط في النصف الآخر. وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد "سالك" للدراسات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية أن حمية 12 ساعة، تساعد على حرق الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، وتخفض بالتالي من الوزن الزائد.

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على حوالي 400 من الفئران، التي حصلت على وجبات مختلفة وفي فترات زمنية مختلفة، فقد خضعت بعض الفئران لنظام غذائي غني بالدهون أو نسبة عالية من السكر. وحصلت مجموعة فئران أخرى على نظام غذائي متوازن، فيما سُمح لمجموعة الفئران الثالثة بتناول الطعام في فترة محددة، حسب ما أورد موقع " t-online".

ولاحظ الخبراء أن الفئران، التي سُمح لها بتناول الطعام لمدة 12 ساعة في اليوم، كانت أقل وزناً من الفئران، التي تناولت نفس الكمية من الطعام لكن دون قيود زمنية (طيلة اليوم)، وأضافوا أن الفئران التي كانت تعاني من السمنة فقدت الوزن مع انخفاض نسبة الدهون لديها، وذلك بعدما اقتصر طعامها على فترة لا تتعدى 12 ساعة.

وفي نفس السياق، أكد الخبراء أن نتائج الدراسة تقتصر فقط على الفئران ولا يمكن تطبيقها مباشرة على البشر، إذ يجب القيام بدراسات إضافية من أجل التأكد من أن حمية 12 ساعة هي نظام غذائي مثالي. يشار إلى أن هناك عدة عوامل، تؤدي إلى ارتفاع الوزن مثل تناول الأدوية (مضادات الاكتئاب...) والعوامل الجينية وعامل السن والضغوط اليومية بالإضافة إلى قلة النوم، وفق ما ذكر موقع "انسايدر".

ر.م/و.ب

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Diät

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    يُمكن للحميات القاسية أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، غير أن معظم هذه الحميات تتكون فقط من الماء ومن مغذيات للكتل العضلية. وسيقوم الجسم بإعادة تجديد الدهون التي تخلص منها بمجرد الإنتهاء من اتباع النظام الغذائي. وتعمل هذه الدهون كمخزون احتياطي للجسم يلجأ إليها في الحالات الطارئة.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار. ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بغرض تحفيزعملية الهضم.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    ليست الدهون وحدها هذ المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المُضَنَعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكرأيضاً. كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    يكمن سر حمية غذائية ناجحة في اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم. لذا ينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً. كما ان تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع. توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تماماً، ولا تنسى استخدم الصجون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جداً في عملية التخلص من الوزن الزائد. التماريم الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية. وينصح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    عندما لا تنام بقدرٍ كاف ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي. كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية استعداداً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بدوره عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين. يجب أن يبدأ الإستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الإستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم .

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى في حال عدم القيام بأي نشاط ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات بإستهلاك السعرات الحرارية ليلاً ونهاراً ، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَبة على حرق وإستهلاك الدهون. وكلما إزدادت الكتلة العضلية كلما إزادت عملية إستهلاك الطاقة وحرق الدهون.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام. والعيش بعيداً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون و زيادة الوزن.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي، لذا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

يعاني بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية قرابة المليارين و300 مليون من ساكنة العالم من مشكلة الوزن الزائد بسبب اتباع حميات غذائية غير صحية. إليكم أهم عشر نصائح لمنع تراكم الدهون ولخفض الوزن. (14.07.2017)  

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